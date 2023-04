Được biết, quyết định gia hạn tạm giam thêm 19 ngày đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương) là nhằm đảm bảo việc truy tố.

Như đã thông tin, ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương), Đặng Anh Quân (Tiến sĩ luật - giảng viên Đại học luật TP.HCM) và 3 người khác, cùng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bị can Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA TP.HCM

Công an TP.HCM xác định, bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm đã sử dụng mạng xã hội, tổ chức chức nhiều buổi livestream, phát ngôn trực tiếp qua mạng Internet để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau. Trong đó, bà Hằng có những phát ngôn về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều cá nhân.

Trong vụ án này, Công an xác định có 10 bị hại gồm: ông Nguyễn Võ Hoài Linh (danh hài Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), nhà báo - luật sư Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, bà Trần Thị Thuỷ Tiên (ca sĩ Thuỷ Tiên), ông Lê Công Vinh (cựu cầu thủ Công Vinh), ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan, doanh nhân Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà.

Bà Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam từ tháng 3/2022 đến nay. Quá trình mở rộng điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố thêm Tiến sĩ luật - giảng viên Đặng Anh Quân cùng 3 người là Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, là trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (tức Hà Lee, 31 tuổi, nhân viên) và Huỳnh Công Tân (29 tuổi, là Trưởng phòng truyền thông Công ty CP Ðại Nam).

Được biết, ông Nguyễn Quang Tuấn (33 tuổi, ngụ quận 7, là con trai bà Nguyễn Phương Hằng) và ông Nguyễn Hữu Toàn (61 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, anh trai bà Hằng) đã có 6 lần gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và Viện KSND TP.HCM xin bảo lãnh cho bà Nguyễn Phương Hằng. Trong đó, có lần vào tháng 10/2022 ông Tuấn có đơn “xin đặt tiền đảm bảo” với số tiền 10 tỷ đồng, mong muốn các cơ quan tố tụng thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với mẹ mình.

Tuy nhiên, hơn 1 năm nay, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn bị tạm giam và sắp tới là giai đoạn truy tố, xét xử.