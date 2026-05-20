Ngày 20/5, TAND TP Hà Nội đưa cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác ra xét xử theo trình tự sơ thẩm về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ. Trong vụ án này, có 6 bị cáo được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cựu Bộ trưởng bị bắt tạm giam từ đầu tháng 7/2025. Đến tháng 2/2026, bà được thay đổi từ biện pháp tạm giam sang biện pháp bảo lĩnh.

Theo phân tích của Tiến sỹ, luật sư Đặng Văn Cường, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị truy tố và đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại Điều 219 BLHS. Cơ quan tố tụng xác định tài sản thất thoát lên đến hơn 800 tỷ đồng, đây là thiệt hại đặc biệt lớn nên tội danh bị truy tố thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến tại tòa. Ảnh: CTV

Do tội đặc biệt nghiêm trọng nên về nguyên tắc sẽ áp dụng biện pháp tạm giam trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Tuy nhiên trong một số trường hợp bị can là người già yếu, bệnh nặng, phụ nữ có thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi có thể được xem xét áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc có thể áp dụng biện pháp bảo lĩnh trong quá trình thực hiện các hoạt động tố tụng hình sự.

Luật sư Đặng Văn Cường phân tích, khi bị khởi tố bị can với tội đặc biệt nghiêm trọng, theo điều 219 BLHS về nguyên tắc, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phải bị tạm giam.

Tuy nhiên, căn cứ vào nhân thân của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, những đóng góp của bị cáo với nền y học nước nhà, những thành tích trong quá trình học tập, làm việc và đơn xin bảo lãnh của người thân thích nên cơ quan tiến hành tố tụng đã căn cứ vào Điều 121 Bộ Luật tố tụng hình sự để áp dụng biện pháp bảo lĩnh là có căn cứ.

Việc áp dụng biện pháp bảo lĩnh vẫn đảm bảo cho hoạt động tố tụng diễn ra bình thường, thể hiện sự nhân đạo của pháp luật và đảm bảo quyền con người, quyền công dân.

Quy định về bảo lĩnh

Theo Tiến sỹ, luật sư Đặng Văn Cường, Điều 121 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về bảo lĩnh như sau: Bảo lĩnh là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam. Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi và nhân thân của bị can, bị cáo, Cơ quan điều tra, VKS, Tòa án có thể quyết định cho họ được bảo lĩnh.

Cơ quan, tổ chức có thể nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo là người của cơ quan, tổ chức mình. Cơ quan, tổ chức nhận bảo lĩnh phải có giấy cam đoan và có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Cá nhân là người đủ 18 tuổi trở lên, nhân thân tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, thu nhập ổn định và có điều kiện quản lý người được bảo lĩnh có thể nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo là người thân thích của họ...

Bị can, bị cáo được bảo lĩnh phải làm giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ: Có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan; Không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội; Không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này...