Chiều nay (21/5), phiên tòa xét xử 10 bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục với phần tranh luận.

Đại diện VKS cho rằng, với vai trò Bộ trưởng, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến không kiểm tra tính đúng đắn, đầy đủ, đúng pháp luật trước khi ký các quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở đề xuất của Ban Y tế trọng điểm và kết quả thẩm định, đề nghị của Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế.

Việc này dẫn đến khi thực hiện phát sinh sai phạm, dự án bị đình trệ, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước số tiền hơn 803 tỷ đồng, do vậy cần có bản án đủ nghiêm đối với bị cáo. Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 5-6 năm tù, buộc khắc phục 108 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Trình bày quan điểm bào chữa cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, luật sư cho rằng, thân chủ của mình không quanh co, né tránh trách nhiệm, thể hiện sự ăn năn, day dứt trước những thiệt hại của Nhà nước.

Quá trình điều tra vụ án, bà Kim Tiến đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, khai báo trung thực, góp phần làm rõ bản chất vụ án. Sự hợp tác của cựu Bộ trưởng đã hỗ trợ cơ quan tố tụng đánh giá khách quan, toàn diện, sớm kết thúc vụ án.

Theo luật sư, với nhận thức ăn năn, hối cải, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã tự nguyện nộp lại toàn bộ quà biếu và tích cực khắc phục hậu quả vụ án. Điều này được thể hiện trong giai đoạn điều tra, bị cáo đã nộp 14,5 tỷ đồng và trước khi xét xử bị cáo nộp thêm 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Đến nay, tổng cộng bị cáo đã nộp khắc phục 24,5 tỷ đồng.

Theo quan điểm bào chữa của luật sư, hơn 40 năm công tác trong ngành y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như Thứ trưởng, Bộ trưởng Bộ Y tế từ năm 2011-2019, luôn được đánh giá là cán bộ tận tâm, có trách nhiệm, uy tín, chuyên môn và có nhiều thành tích xuất sắc trong ngành y.

Luật sư nêu nhiều tình tiết giảm nhẹ tội cho thân chủ của mình như đã trực tiếp chỉ đạo phòng, chống thành công nhiều dịch bệnh nguy hiểm như: Dịch Sars, cúm gia cầm H5N1, cúm A H1N1, sốt xuất huyết,... góp phần củng cố hệ thống y tế dự phòng, nâng cao năng lực y tế cơ sở, thành lập và hoàn thiện hệ thống trung tâm kiểm soát dịch bệnh CDC tại các tỉnh và thành phố, tạo nền tảng quan trọng giúp Việt Nam ứng phó hiệu quả với đại dịch Covid-19 giai đoạn 2020-2021.

Các luật sư tại tòa. Ảnh: CTV

Với các thành tích và đóng góp quan trọng, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Đảng, Nhà nước cũng như các tổ chức quốc tế ghi nhận…

Luật sư cho biết thêm, hiện bà Kim Tiến tuổi cao, sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải nhập viện điều trị các bệnh như cầu cơ mạch vành bẩm sinh, u nang trong thất, loãng xương, rối loạn giấc ngủ,.. Các tài liệu này đã được thu thập và lưu trong hồ sơ vụ án.

“Việc một phụ nữ lớn tuổi, mang nhiều bệnh nền phải bị tạm giam 7 tháng đã là sự trừng phạt nghiêm khắc, đủ sức răn đe và giáo dục đối với bà Kim Tiến", lời luật sư.

Gần đây nhất, bị cáo phải điều trị rối loạn tiền đình gây chóng mặt té ngã không dậy được, đau ngực và thoát vị đốt sống cổ chèn ép gây đau cổ dữ dội.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến xin giảm tội cho các bị cáo khác

Trình bày trước tòa, bà Nguyễn Thị Kim Tiến mong HĐXX xem xét giảm án tối đa cho tất cả các bị cáo. Theo lời cựu Bộ trưởng, sự ra đời của Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 với thiết kế, cấu trúc, các trang thiết bị như một khách sạn 5 sao là minh chứng cho sự khắc phục lãng phí hiệu quả và thực tế nhất.

“Tôi đồng ý với những ý kiến của các luật sư đã bào chữa cho mình. Tôi chỉ có nguyện vọng mong HĐXX xem xét để giảm tối đa cho tất cả các bị cáo", lời cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.