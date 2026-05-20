Chiều nay (20/5), phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tiếp tục với phần thẩm vấn cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bà Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận cáo buộc của VKS. Theo cáo trạng, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bị xác định có sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, phương án thiết kế kiến trúc và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 2 dự án.

Những quyết định này là cơ sở để Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm (Ban YTTĐ) triển khai thực hiện. Quá trình triển khai sau đó phát sinh nhiều sai phạm, khiến 2 dự án đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng tài sản nhà nước.

Tại tòa, bà Tiến thừa nhận đã ký phê duyệt toàn bộ các tờ trình, quyết định liên quan như chủ trương thuê tư vấn nước ngoài, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế kiến trúc và lựa chọn nhà thầu tư vấn.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến tại tòa. Ảnh: CTV

Theo lời khai của cựu Bộ trưởng, trong lĩnh vực xây dựng, bị cáo chưa làm tốt vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện sai phạm. Bà Tiến cho biết mục tiêu khi phê duyệt dự án là trong vòng 3 năm phải xây dựng được các bệnh viện ngang tầm những nước tiên tiến trong khu vực như Nhật Bản, Singapore.

“Ước mơ khi đó rất lớn, cũng là áp lực rất nặng nề, nhưng chúng tôi mong muốn có được một ‘sản phẩm để đời’. Tức là Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 có thể sử dụng ít nhất 100 năm như các nước khác, để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh, đồng thời trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, triển khai kỹ thuật cao”, bà Tiến trình bày.

Cựu Bộ trưởng cho biết thêm, bà thường xuyên nhắc cấp dưới phải bảo đảm tiến độ theo quyết định của Thủ tướng, hoàn thành dự án trong 3 năm và tạo ra công trình “tốt nhất, hiện đại nhất”. Tuy nhiên, bà nói: “Không ngờ lại làm cho anh em chúng tôi thành ra thế này”.

Lời khai nhận tiền của cựu Bộ trưởng

Trả lời câu hỏi của HĐXX về việc có được ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) biếu tiền trong quá trình triển khai dự án hay không, bà Nguyễn Thị Kim Tiến khai rằng vào năm 2016, khi dự án triển khai được hơn một năm, ông Thắng cùng một người khác đến phòng làm việc để báo cáo công việc.

Theo lời khai của cựu Bộ trưởng, sau buổi làm việc, hai người để lại một gói quà. Một thời gian sau khi về nhà, bị cáo mới biết đó là quà của ông Thắng và theo lời khai của ông này, bên trong có 2 tỷ đồng. Ngoài ra, ở những lần khác, bà còn nhận khoảng 500 triệu đồng, tổng cộng 2,5 tỷ đồng.

Khi được hỏi về việc nhận tiền từ bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, phụ trách điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm), bà Tiến thừa nhận đã nhận 5 tỷ đồng.

Theo trình bày của bà Tiến, khoảng năm 2018, sau khi ông Thắng nghỉ hưu, ông Tuấn đến nhà thăm và báo cáo công việc. Tại đây, ông Tuấn đề cập việc điều chỉnh hợp đồng để nhà thầu mới tiếp tục thực hiện dự án. “Khi đó, tôi chỉ nói bây giờ phải làm để xong”, bà Tiến khai. Trước khi ra về, ông Tuấn để lại một gói quà. Cựu Bộ trưởng cho biết không nhớ rõ nội dung, số tiền, nhưng “ông Tuấn đã khai thì bị cáo nghĩ chắc là sự thật”.

Trả lời HĐXX về nhận thức đối với việc nhận tiền, bà Tiến thừa nhận hành vi là sai, song cho rằng bản thân không gợi ý, không thỏa thuận và cũng không biết nguồn gốc số tiền. “Hoàn toàn sai. Nhưng tôi không gợi ý, tôi không thỏa thuận và cũng không biết nguồn tiền”, lời bà Tiến.

Trước tòa, cựu Bộ trưởng nhận trách nhiệm của người đứng đầu nhưng cho rằng bản thân không cố ý làm trái, đồng thời nói cấp dưới cũng không có động cơ cá nhân mà đều chịu áp lực hoàn thành dự án đúng tiến độ.