Sáng nay (20/5), phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và những người liên quan bước sang phần xét hỏi. HĐXX dành thời gian xét hỏi bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm - Ban YTTĐ).

Theo cáo buộc, từ tháng 3/2014 - 9/2017, ông Thắng là Giám đốc Ban YTTĐ, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Y tế (khi đó là bà Nguyễn Thị Kim Tiến) quản lý và tổ chức triển khai thực hiện 2 dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và theo đúng các quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bị cáo đã chỉ đạo và đưa ra chủ trương vừa thi công, vừa thiết kế không đúng quy định, dẫn đến có nhiều sai phạm trong việc tham mưu, đề xuất, ký hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài lập dự án đầu tư, phương án thiết kế kiến trúc.

Ông Thắng còn có sai phạm trong việc tham mưu, quyết định lập, thẩm định; lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện gói thầu như nêu trên, dẫn đến dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây hậu quả thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng. Ảnh: CTV

Ngoài ra, với động cơ vụ lợi, cựu Giám đốc Ban YTTĐ còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trực tiếp thỏa thuận và yêu cầu các nhà thầu phải đưa tiền cho mình theo tỷ lệ 5%/số tiền được tạm ứng, thanh toán.

Tổng số tiền ông Thắng đã nhận là hơn 88,4 tỷ đồng, trong đó hơn 51,7 tỷ đồng được kết luận điều tra, truy tố trong vụ án này. Còn hơn 36,7 tỷ đồng nhận từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan điều tra (CQĐT) đã tách hành vi, chuyển thông tin đến Bộ Quốc phòng để xử lý theo thẩm quyền.

Lời khai cựu Giám đốc Ban YTTĐ

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Thắng khai, các công việc đều phải được Bộ trưởng Bộ Y tế thông qua thì mới làm được. Sau khi xin chủ trương, được Bộ trưởng phê duyệt, bị cáo mới về triển khai thực hiện. Bản thân bị cáo khi thực hiện hành vi không biết rằng đó là làm sai, cho đến khi làm việc với CQĐT.

Lời khai này của bị cáo khiến HĐXX phải lên tiếng cho rằng bị cáo quanh co. Bản thân bị cáo là Giám đốc Ban YTTĐ thì phải nghiên cứu các quy định của pháp luật. Sau khi HĐXX công bố lời khai của bị cáo tại CQĐT, ông Thắng mới thừa nhận các hành vi sai phạm của mình.

Ông Thắng khai được bà Nguyễn Thị Kim Tiến gợi ý việc để Công ty VK Vương quốc Bỉ thiết kế bệnh viện theo hướng đẹp và hiện đại nhất có thể. Vì thế, bị cáo đã đề xuất Công ty VK thực hiện gói thầu dù không hề khảo sát, đánh giá năng lực của các nhà thầu trong nước.

Tờ trình gửi lên Bộ trưởng Y tế sau đó có nội dung đề nghị Bộ trưởng cho phép thuê tư vấn nước ngoài với lý do tư vấn trong nước không đảm bảo yêu cầu.

Tại tòa, ông Thắng thừa nhận có nhận tiền của các nhà thầu để giải quyết một số vấn đề. “Nhưng bị cáo không nhận tiền cho riêng cá nhân”, lời khai của ông Nguyễn Chiến Thắng. Vẫn theo lời khai của cựu Giám đốc Ban YTTĐ, bị cáo không hề yêu cầu các nhà thầu đưa tiền.

Cũng theo cáo buộc, ông Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) đã tạo dựng thông tin, thỏa thuận, nhận của ông Nguyễn Chiến Thắng 2 triệu USD (tương đương 45,26 tỷ đồng) và hứa hẹn sẽ nhờ Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương giúp ông Thắng không bị xử lý kỷ luật do có sai phạm tại dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức.

Thực tế, bị cáo Thiêm không nhờ và đưa tiền cho ai để giúp ông Thắng mà chiếm đoạt, sử dụng cá nhân.

Tại tòa, bị cáo Thắng khai đã đưa 2 triệu USD cho ông Thiêm do cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói rằng cần phải gặp ông Thiêm để nhờ xử lý.