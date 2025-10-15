Nhiều người vẫn cho rằng thủ phạm chính là độ sáng màn hình, mạng 5G hay ứng dụng chạy nền. Nhưng thực tế, nguyên nhân khiến pin iPhone tụt nhanh lại đến từ những tính năng ít ai để ý — và Apple cũng không nói rõ điều này.

Nguyên nhân khiến pin iPhone tụt nhanh lại đến từ những tính năng ít ai để ý. Ảnh: ZDNET

Khi kiểm tra kỹ phần “Battery Usage” (sử dụng pin) trong cài đặt, sẽ thấy không phải pin “hao ngẫu nhiên” mà là do những tính năng bạn không ngờ.

Dưới đây là ba cài đặt đang lặng lẽ bào mòn pin iPhone của bạn và cách khắc phục triệt để.

1. Tắt tính năng “Làm mới ứng dụng trong nền” (Background App Refresh)

Đây là “hung thủ” lớn nhất nhưng lại bị nhiều người bỏ qua. Background App Refresh cho phép các ứng dụng tự động cập nhật dữ liệu ngay cả khi bạn không mở chúng. Kết quả là pin liên tục bị rút mà bạn không hề hay biết.

Trên các mẫu iPhone hiện nay, tốc độ xử lý đã đủ nhanh để tải dữ liệu gần như tức thì khi bạn mở ứng dụng. Vì thế, việc bật tính năng làm mới nền thực ra không cần thiết — bạn sẽ không nhận thấy sự khác biệt nào khi tắt nó.

Cách thực hiện rất đơn giản: Mở Cài đặt (Settings) > Cài đặt chung (General) > Làm mới ứng dụng trong nền (Background App Refresh) > Chọn Tắt (Off) để ngăn toàn bộ ứng dụng cập nhật khi bạn không sử dụng.

Nếu bạn vẫn muốn một số ứng dụng như Facebook, Gmail hay Messenger được cập nhật, bạn có thể tắt từng ứng dụng riêng lẻ.

Kết quả sau khi tắt, pin ổn định hơn rõ rệt và iPhone của bạn sẽ không còn “tụt pin bí ẩn” nữa.

2. Tinh chỉnh cài đặt Trợ năng (Accessibility) để tiết kiệm pin

Một số tính năng trợ năng tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến màn hình và GPU của iPhone phải làm việc nhiều hơn mức cần thiết.

Đầu tiên là Độ sáng tự động (Auto-Brightness). Tính năng này liên tục điều chỉnh độ sáng dựa trên ánh sáng môi trường xung quanh, nghĩa là cảm biến và phần mềm hiển thị của máy phải hoạt động không ngừng nghỉ.

Hãy tắt nó đi để kiểm soát thủ công: Vào Cài đặt (Settings) > Trợ năng (Accessibility) > Hiển thị và Cỡ chữ (Display & Text Size). Bạn kéo xuống dưới cùng và tắt “Độ sáng tự động (Auto-Brightness)”.

Giờ đây, bạn có thể điều chỉnh độ sáng nhanh chóng trong Trung tâm điều khiển (Control Center) - vừa tiện lợi, vừa tiết kiệm năng lượng hơn.

Tiếp theo, quay lại menu Trợ năng, chọn Chuyển động (Motion) và bật “Giảm chuyển động” (Reduce Motion). Tùy chọn này sẽ giảm bớt các hiệu ứng hoạt hình và chuyển cảnh trong iOS, giúp GPU xử lý ít hơn.

Kết quả là giao diện trở nên mượt hơn, nhẹ hơn và pin bền hơn.

3. Tắt tính năng “Đưa lên để bật sáng” (Raise to Wake)

Một nguyên nhân khác mà ít ai để ý: mỗi lần bạn nhấc điện thoại lên, màn hình tự sáng,kể cả khi bạn chỉ muốn bỏ vào túi hoặc cầm lên vô tình. Việc bật sáng màn hình lặp đi lặp lại suốt cả ngày khiến pin bị tiêu hao đáng kể.

Để tắt, vào Cài đặt > Màn hình & Độ sáng (Display & Brightness) > Cuộn xuống và tắt “Đưa lên để bật sáng (Raise to Wake)”.

Khi tính năng này bị tắt, màn hình sẽ chỉ sáng khi bạn chủ động chạm hoặc nhấn nút bên, tránh hoàn toàn việc “thức dậy vô cớ”.

Người dùng sẽ thấy ngay rằng pin giữ được lâu hơn và không còn những lần màn hình sáng lên vô nghĩa khi đang di chuyển.

Chỉ với ba bước đơn giản: tắt làm mới ứng dụng nền, tinh chỉnh trợ năng và tắt đưa lên để bật sáng, bạn có thể kéo dài thời lượng pin iPhone thêm từ 30% đến 50% tùy mức độ sử dụng.

Điều đáng nói là những tính năng này không thực sự cần thiết với phần lớn người dùng. iPhone đủ thông minh và nhanh để làm mọi việc khi bạn cần, mà không cần chạy nền hay bật sáng tự động.

Không cần phải bật “Chế độ nguồn điện thấp” suốt ngày hay cắm sạc liên tục. Chỉ cần hiểu rõ những gì đang âm thầm hoạt động bên trong, bạn sẽ dễ dàng giữ pin khỏe và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

Với ba mẹo nhỏ nói trên, bạn sẽ thấy pin iPhone “trâu” hơn hẳn, mà không cần hy sinh trải nghiệm hay tốc độ sử dụng.