Theo nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo, cấu trúc bản lề đặc biệt của iPhone Fold có thể khiến giá thành sản xuất thấp hơn 20 đến 40 USD so với dự đoán ban đầu của thị trường.

Một concept iPhone Fold. Ảnh: AppleInsider

Ông Kuo cho biết khi bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, chi phí trung bình để chế tạo một bản lề cho iPhone Fold sẽ chỉ vào khoảng 70–80 USD mỗi chiếc.

Mức giá này thấp hơn đáng kể so với ước tính hiện nay là 100–120 USD, giúp Apple tiết kiệm hàng chục triệu USD nếu sản xuất ở quy mô lớn.

Khả năng gập mở chính là điểm nhấn công nghệ của iPhone Fold, và bản lề chính là yếu tố quyết định độ bền, sự mượt mà cũng như trải nghiệm sử dụng.

Màn hình linh hoạt cần một cơ chế bản lề chắc chắn, hoạt động trơn tru, không để lại nếp gấp hoặc gây áp lực quá lớn lên tấm nền.

Để đạt được điều đó, Apple phải đầu tư mạnh cho việc nghiên cứu cơ chế bản lề, vốn được coi là phần phức tạp và tốn kém nhất trong thiết kế smartphone gập.

Tuy nhiên, theo Kuo, những cải tiến trong kỹ thuật sản xuất có thể giúp công ty kiểm soát chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng vượt trội.

Công việc chế tạo bản lề cho iPhone Fold sẽ được giao cho hai đối tác lớn trong chuỗi cung ứng của Apple: Foxconn - nhà lắp ráp iPhone kỳ cựu; Shin Zu Shing - công ty chuyên sản xuất linh kiện cơ khí chính xác.

Hai doanh nghiệp này đã lập liên doanh để phụ trách khoảng 65% tổng đơn hàng bản lề, trong khi phần còn lại do Amphenol – một nhà cung ứng Mỹ – đảm nhận.

Nếu iPhone Fold đạt thành công thương mại, Apple có thể mở rộng sản xuất cho bên thứ ba. Theo tin đồn, Luxshare – đối tác đang lắp ráp AirPods và một số mẫu iPhone – có thể tham gia sau năm 2027.

Việc có thêm đối thủ cạnh tranh được kỳ vọng sẽ đẩy chi phí sản xuất xuống thấp hơn nữa, giúp Apple tối đa hóa lợi nhuận.

Video concept iPhone Fold. Nguồn: Scene/YouTube

Các tin đồn trước đây cho rằng iPhone Fold có thể được thiết kế như hai chiếc iPhone Air ghép lại bằng bản lề trung tâm.

Để giữ cho thiết bị mỏng, nhẹ mà vẫn bền, Apple được cho là sẽ sử dụng khung hợp kim titan và nhôm, tương tự cách làm trên iPhone 15 Pro.

Trước đó, Ming-Chi Kuo từng dự đoán rằng Apple có thể dùng khung thép không gỉ kết hợp bản lề kim loại lỏng, nhưng cách này sẽ khiến máy nặng hơn đáng kể, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và trải nghiệm người dùng.

Mặc dù chuỗi cung ứng và kế hoạch kỹ thuật đang dần rõ ràng hơn, tương lai của iPhone Fold vẫn là dấu hỏi lớn.

Từ năm 2019 đến nay, chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple liên tục được đồn là “chỉ còn cách một năm ra mắt”, nhưng vẫn chưa thành hiện thực.

Hiện tại, Kuo không tiết lộ thêm về thời điểm ra mắt hoặc tiến độ phát triển của dự án. Tuy nhiên, việc Apple đã hoàn thiện thiết kế bản lề và chuẩn bị các đối tác sản xuất cho thấy dự án này đang tiến gần hơn bao giờ hết.

Khi các đối thủ như Samsung, Huawei, Oppo hay Google đã ra mắt nhiều thế hệ smartphone gập, Apple buộc phải bước vào cuộc đua nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Tuy nhiên, đúng với triết lý “đến sau nhưng hoàn thiện”, hãng có vẻ đang chờ đợi công nghệ vật liệu và cơ khí đạt độ chín để đảm bảo trải nghiệm người dùng ở mức cao nhất.

Với việc chi phí bản lề – một trong những linh kiện đắt đỏ nhất – đang giảm mạnh, iPhone Fold có thể trở nên khả thi hơn về mặt kinh tế.

Nếu mọi việc diễn ra đúng lộ trình, đây có thể là mảnh ghép cuối cùng để Apple chính thức bước vào kỷ nguyên smartphone gập.

(Theo AppleInsider, 9to5mac)