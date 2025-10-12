Nhiều nhà phân tích dự đoán iPhone Fold và dòng iPhone 18 sẽ đạt doanh số cao hơn cả iPhone 17, mở ra một kỷ nguyên thiết kế mới cho iPhone sau gần 20 năm chỉ trung thành với dạng “thanh truyền thống”.

Một concept iPhone Fold. Ảnh: PhoneArena

Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan. Công ty môi giới Jefferies vừa hạ xếp hạng cổ phiếu Apple, cho rằng hãng đang bị định giá quá cao. Một trong những lý do chính là mức giá của iPhone Fold — được cho là có thể kìm hãm nhu cầu vì quá đắt đỏ.

Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, giá có lẽ không phải trở ngại lớn nhất của iPhone Fold. Apple còn đối mặt với một bài toán phức tạp hơn nhiều: trải nghiệm phần mềm và ứng dụng.

Vấn đề không phải giá

Với nhiều người hoài nghi về điện thoại gập, câu hỏi lớn nhất luôn là: “Tại sao phải mua một chiếc điện thoại gập?”

Người ủng hộ dòng máy này thường trả lời rằng: thiết bị gập giúp đa nhiệm dễ dàng hơn, năng suất cao hơn, và mang đến trải nghiệm ứng dụng linh hoạt hơn. Thế nhưng, thật đáng tiếc cho Apple – iOS hiện chưa sẵn sàng cho điều đó.

Galaxy Z Fold 2 ra mắt năm 2020 và nó không hề hoàn hảo. Ảnh: PhoneArena

Hãy nhớ lại thế hệ Galaxy Fold đầu tiên của Samsung: màn hình bên trong rộng lớn chỉ đơn thuần phóng to giao diện điện thoại, khiến ứng dụng trông méo mó và thiếu tối ưu. Phải mất vài năm hợp tác giữa Google và Samsung, Android mới có thể hiển thị cùng lúc phiên bản máy tính bảng và phiên bản điện thoại của một ứng dụng – điều cực kỳ quan trọng để khai thác tối đa thiết kế gập.

Android có lợi thế ở chỗ dùng chung ứng dụng cho cả điện thoại và máy tính bảng, trong khi Apple thì tách bạch rõ ràng giữa iOS và iPadOS. Người dùng iPhone và iPad tải về hai ứng dụng khác nhau cho cùng một dịch vụ.

Điều đó khiến giới quan sát đặt câu hỏi: liệu iPhone Fold sẽ chạy hệ điều hành nào? Rất có thể nó vẫn chỉ dùng iOS, và nếu vậy, Apple sẽ phải cập nhật toàn bộ quy chuẩn thiết kế ứng dụng để tương thích với hai màn hình.

Dĩ nhiên, điều đó cần thời gian và sự hợp tác của các nhà phát triển. Không phải ai cũng sẵn sàng đầu tư lại giao diện cho một thiết bị đắt đỏ và kén người dùng. Chỉ cần nhìn cách mà các ứng dụng bên thứ ba chậm cập nhật theo phong cách Liquid Glass là đủ hiểu: việc này sẽ diễn ra rất chậm.

Kết quả là iPhone Fold có thể gặp vấn đề lớn nhất ở chính “giá trị gia tăng” mà màn hình gập mang lại. Một màn hình lớn hơn là điều ai cũng thích, nhưng chỉ riêng yếu tố đó thôi chưa đủ để khiến thiết bị trở thành xu hướng đại chúng.

iPhone Fold vẫn sẽ “cháy hàng”?

Dù có hàng loạt rào cản, iPhone Fold vẫn là bước ngoặt lịch sử – mẫu iPhone đầu tiên thay đổi hình thái sau gần hai thập kỷ. Và điều đó đủ khiến cộng đồng Apple phát cuồng.

Không cần phải bán chạy hơn iPhone 18 hay iPhone 18 Pro, chỉ cần vượt qua Galaxy Z Fold 7, iPhone Fold đã được coi là thành công. Hiện tại, điện thoại gập chỉ chiếm dưới 5% thị phần toàn cầu, và Apple hoàn toàn có thể “chiếm ngôi” từ Samsung nhờ sức ảnh hưởng thương hiệu.

Samsung đã hoàn thiện kiểu dáng gập với Galaxy Z Fold 7. Ảnh: PhoneArena

Apple có lượng fan trung thành sẵn sàng chi hàng nghìn USD cho một sản phẩm mới, ngay cả khi nó chưa hoàn thiện. Samsung đã chứng minh có một nhóm khách hàng sẵn sàng trả tiền cho trải nghiệm gập, và Apple chỉ việc tận dụng thị trường đã được khai phá sẵn.

Giới chuyên gia tin rằng iPhone Fold sẽ đạt chất lượng gia công tương đương – hoặc vượt – Samsung, và điều đó đủ để tạo nên “cơn sốt” trong cộng đồng người dùng iPhone.

Vũ khí bí mật của iPhone Fold

Yếu tố then chốt giúp iPhone Fold có thể thành công chính là hệ sinh thái khép kín của Apple.

Nhiều người từng tò mò về điện thoại gập của Samsung nhưng không muốn rời bỏ iOS. Giờ đây, họ sẽ có cơ hội trải nghiệm thiết kế gập mà vẫn ở lại trong thế giới Apple – nơi mọi thiết bị, dịch vụ và ứng dụng kết nối chặt chẽ.

Những người này đã nghe về “điện thoại gập” suốt nhiều năm, và khi Apple tham gia, họ sẽ nhanh chóng biến iPhone Fold thành thiết bị gập bán chạy nhất thế giới – ít nhất là trong thời gian đầu.

Tuy nhiên, bài toán khó nhất lại nằm ở duy trì đà tăng trưởng.

Nếu iPhone Fold chưa hoàn thiện, có phần mềm tối ưu kém hoặc hiệu năng chưa ổn định, Apple hoàn toàn có thể đi vào “vết xe đổ” của Apple Vision Pro – một sản phẩm ra mắt ấn tượng nhưng nhanh chóng nguội lạnh vì thiếu ứng dụng thực tế.

Video concept iPhone Fold. Nguồn: Scene/YouTube

Để iPhone Fold không trở thành “hiện tượng một mùa”, Apple phải đảm bảo iOS có thể vận hành linh hoạt như Android trên thiết bị gập – hoặc thậm chí tốt hơn.

Nếu làm được điều đó, Apple sẽ không chỉ đánh bại Samsung, mà còn định nghĩa lại toàn bộ tương lai của smartphone gập.

Giá bán cao chắc chắn sẽ khiến nhiều người e dè, nhưng đối với Apple, điều đó chưa bao giờ là vấn đề.

Thử thách lớn nhất của hãng không nằm ở doanh số, mà ở việc thuyết phục người dùng rằng màn hình gập thực sự mang lại giá trị khác biệt.

Nếu vượt qua được rào cản phần mềm và ứng dụng, iPhone Fold hoàn toàn có thể trở thành thiết bị biểu tượng mới của kỷ nguyên hậu-iPhone truyền thống – nơi Apple một lần nữa chứng minh rằng, dù đến sau, họ vẫn có thể thay đổi cuộc chơi.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)