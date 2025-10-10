Nhiều nguồn tin rò rỉ cho biết năm sau, Apple sẽ lần đầu tiên tung ra iPhone gập – mẫu iPhone có thể gập đầu tiên trong lịch sử thương hiệu. Và theo giới quan sát, thiết bị này nhiều khả năng sẽ mang tên iPhone Ultra, mở ra một phân khúc hoàn toàn mới trong hệ sinh thái iPhone.

iPhone Ultra sẽ mở ra một phân khúc hoàn toàn mới trong hệ sinh thái iPhone. Ảnh: 9to5mac

Dưới đây là ba lý do chính khiến nhiều chuyên gia tin rằng Apple sẽ lựa chọn cái tên “Ultra” thay vì “Fold” cho thế hệ iPhone gập đầu tiên.

“Ultra” vượt trội hơn “Max”: Khi ngôn ngữ thương hiệu cần tiến hóa

Một vấn đề mà Apple phải đối mặt khi đặt tên cho iPhone gập là kích thước màn hình. Theo tin đồn, mẫu gập này sẽ có màn hình lớn hơn cả iPhone 18 Pro Max, khiến khái niệm “Max” (tức “lớn nhất”) trở nên… không còn “max” nữa.

Thực tế, các quy ước đặt tên của Apple không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Ví dụ, iPad Air – nghe như mỏng và nhẹ hơn – nhưng trên thực tế lại không nhẹ hơn iPad Pro. Tuy nhiên, phần lớn thời gian, Apple vẫn duy trì được sự nhất quán trong ngôn ngữ sản phẩm của mình.

Và trong hệ sinh thái hiện nay, Apple đã có tiền lệ rõ ràng: dòng chip M-series. Cấu trúc đặt tên của dòng chip này là M3 > M3 Pro > M3 Max > M3 Ultra, với “Ultra” luôn là cấp độ cao nhất, mạnh mẽ nhất.

Vì vậy, nếu Apple muốn nhấn mạnh rằng chiếc iPhone mới này còn vượt xa cả dòng Pro Max, thì việc dùng tên “iPhone Ultra” là lựa chọn hoàn hảo – vừa dễ hiểu, vừa phù hợp với ngôn ngữ thương hiệu sẵn có.

Không chỉ là “Fold”: Apple muốn tạo nên một khái niệm hoàn toàn mới

Nếu như nhiều hãng công nghệ khác không ngần ngại sao chép chiến lược của Apple, thì Apple lại luôn tìm cách khác biệt. Thay vì đi theo lối mòn, hãng thích tạo ra ngôn ngữ riêng, định nghĩa lại sản phẩm theo cách riêng của mình.

“iPhone Ultra” nghe như một tuyên ngôn rằng đây không chỉ là iPhone có thể gập, mà là một đẳng cấp iPhone hoàn toàn mới. Ảnh: 9to5mac

Một ví dụ rõ ràng là Apple Vision Pro. Trong toàn bộ chiến dịch quảng bá, Apple không hề gọi đây là “kính thực tế ảo (VR headset)”, mà là “máy tính không gian” (spatial computer). Bởi với Apple, Vision Pro không đơn thuần là thiết bị VR, mà là một nền tảng điện toán mới.

Tương tự, trong mảng trí tuệ nhân tạo, Apple không dùng cụm “Artificial Intelligence” mà đổi thành “Apple Intelligence” – nhấn mạnh bản sắc riêng, khác biệt hoàn toàn với phần còn lại của ngành công nghệ.

Theo logic đó, khả năng Apple gọi chiếc iPhone gập của mình là “iPhone Fold” gần như bằng không. Từ “Fold” vốn đã gắn liền với Samsung, Google và nhiều hãng Android khác. Apple sẽ không muốn bị nhìn nhận như “kẻ theo sau”.

Đúng là Samsung cũng từng dùng chữ “Ultra” – như trong Galaxy S Ultra – nhưng chưa từng áp dụng cho dòng điện thoại gập. Vì vậy, việc đặt tên iPhone Ultra sẽ giúp sản phẩm trở nên khác biệt, độc lập, và “mới mẻ” hơn trong mắt người dùng.

“iPhone Ultra” nghe như một tuyên ngôn rằng đây không chỉ là iPhone có thể gập, mà là một đẳng cấp iPhone hoàn toàn mới – mở ra một chương khác trong lịch sử thiết kế của Apple.

“Ultra” – cái tên tương xứng với mức giá “siêu cao”

Giá bán cũng là yếu tố khiến Apple có thể chọn cái tên “Ultra”.

Hãy nhớ rằng Apple Watch Ultra ra mắt năm 2022 với giá 799 USD, cao gần gấp đôi so với mẫu Apple Watch Series thông thường (khoảng 399–429 USD). Và điều này hoàn toàn phù hợp với chiến lược định vị của Apple: “Ultra” tương ứng với cao cấp hơn, bền bỉ hơn, xứng đáng hơn.

Theo các tin đồn, iPhone gập đầu tiên của Apple sẽ có giá ít nhất 2.000 USD, thậm chí cao hơn.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max – mẫu iPhone đắt nhất hiện nay – chỉ khởi điểm 1.199 USD. Như vậy, iPhone gập sẽ đắt hơn khoảng 800–1.000 USD, một khoảng cách quá lớn để chỉ gọi đơn giản là “Fold”.

Nhưng nếu gắn với cái tên “Ultra”, người dùng sẽ dễ chấp nhận mức giá cao hơn, vì trong tâm lý, “Ultra” mang ý nghĩa đỉnh cao, sang trọng và vượt trội về công nghệ.

Video concept iPhone gập. (Nguồn: bob obba)

Nói cách khác, “iPhone Fold” nghe có vẻ quá đắt ở mức 2.000 USD, nhưng “iPhone Ultra” lại khiến con số đó trở nên hợp lý hơn – ít nhất là về mặt cảm xúc.

Từ góc độ marketing, đây là chiến lược tâm lý giá mà Apple đã áp dụng thành công nhiều lần trước đây.

Nếu nhìn rộng hơn, “Ultra” không chỉ là cách đặt tên, mà là cách Apple mở rộng thang giá và phân khúc. Trong khi các hãng khác cạnh tranh bằng việc giảm giá hoặc tung thêm mẫu rẻ, Apple lại leo cao hơn trên thang giá trị, biến mỗi bước tiến thành cơ hội để tăng lợi nhuận mà vẫn giữ được sức hấp dẫn thương hiệu.

iPhone SE giữ vai trò bình dân. iPhone Air sẽ là trung cấp cao. iPhone Pro và Pro Max phục vụ nhóm cao cấp. Và iPhone Ultra – nếu thành hiện thực – sẽ là đỉnh cao của hệ sinh thái, kết hợp thiết kế đột phá và công nghệ gập tinh xảo.

Đây chính là chiến lược “bậc thang thương hiệu” (brand laddering) mà Apple đã vận dụng xuất sắc suốt nhiều năm: mỗi cấp sản phẩm không triệt tiêu cấp dưới, mà kéo toàn bộ hệ sinh thái đi lên.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)