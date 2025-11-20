Alice Guo. Ảnh: Inquirer

Theo các báo Guardian và DW, cơ quan hành pháp Philippines cho biết, Alice Guo tên thật là Guo Hua Ping, từng có thời điểm là thị trưởng thành phố Bamban ở phía bắc Manila. Người phụ nữ này bị kết tội điều hành một trung tâm đánh bạc trực tuyến và lừa đảo.

Trung tâm lừa đảo do Guo điều hành bị đột kích vào tháng 3/2024 sau khi một lao động tại đây trốn thoát và gọi điện báo cảnh sát. Hơn 700 người đến từ Philippines, Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Rwanda và Đài Loan (Trung Quốc) đã được tìm thấy tại khu nhà này cùng với các tài liệu cho thấy Guo là chủ tịch của công ty sở hữu khu phức hợp có hàng trăm người bị ép phải thực hiện các vụ lừa đảo hoặc chịu rủi ro bị tra tấn.

Theo công tố viên nhà nước Philippines Olivia Torrevillas, 8 người nước ngoài, gồm cả Guo đã bị kết án tù chung thân.

Người phát ngôn của Ủy ban chống tội phạm có tổ chức Philippines (PAOCC) nói với các phóng viên rằng, Guo và 3 người khác đã bị kết tội buôn người có tổ chức bên trong khu nhà. PAOCC ra tuyên bố nhấn mạnh: "Phán quyết được mong đợi này không chỉ là một chiến thắng pháp lý, mà còn là một chiến thắng về mặt đạo đức. Nó mang lại công lý cho các nạn nhân, tái khẳng định lập trường thống nhất của chính phủ chống lại tội phạm có tổ chức".

Guo, 35 tuổi bị cảnh sát Indonesia bắt giữ hồi tháng 9/2024 sau khi trốn khỏi Philippines.

Mặc dù Guo được bầu làm thị trưởng Bamban, nơi đặt trung tâm lừa đảo, nhưng một tòa án Manila hồi tháng 6 đã phán quyết rằng với tư cách là công dân Trung Quốc, cô ta không bao giờ đủ điều kiện đảm nhiệm chức vụ này.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila hiện chưa trả lời các cuộc gọi yêu cầu bình luận về vụ việc trên.

Ngành công nghiệp lừa đảo xuyên quốc gia đã bùng nổ ở Đông Nam Á trong những năm gần đây với hàng nghìn kẻ lừa đảo có liên quan. Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, các nạn nhân trong khu vực đã bị lừa tới 37 tỷ USD vào năm 2023 và thiệt hại trên toàn cầu có thể "lớn hơn nhiều".