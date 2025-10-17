Bên trong khu trại lừa đảo mang tên Prince ở Campuchia. Video: KBS

Theo hãng tin KBS, khu phức hợp Prince là hang ổ của một mạng lưới lừa đảo trực tuyến, gồm cả lừa đảo qua điện thoại, nằm cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia khoảng 1 giờ lái xe.

Các hình ảnh do phóng viên KBS ghi lại cho thấy, khu phức hợp này gồm nhiều tòa nhà cao tầng. Khi nhóm phản ứng chung Hàn Quốc - Campuchia và các nhà báo tới hiện trường, họ đi vào một căn phòng tại khu trại này và thấy các bàn làm việc được kê sát nhau. Bên trong phòng, nhiều cốc mỳ, nước đóng chai và dây điện thừa nằm rải rác khắp nơi nhưng các thành viên băng đảng lừa đảo đã rời đi.

Trong cuộc gặp với nhóm phản ứng chung của Hàn Quốc ngày 16/10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc về cái chết của một công dân Hàn Quốc trong vụ lừa đảo trực tuyến bất hợp pháp tại nước này. Nhà lãnh đạo Campuchia cũng cam kết sẽ tăng cường nỗ lực bảo vệ công dân Hàn Quốc tại nước này.

Một sinh viên đại học Hàn Quốc 22 tuổi được phát hiện đã tử vong ở miền nam Campuchia vào tháng 8, sau khi được cho đã bị tra tấn trong thời gian bị một đường dây lừa đảo trực tuyến giam giữ. Cái chết của sinh viên này đã khiến công chúng Hàn Quốc phẫn nộ và chính phủ ở Seoul phải hành động để giải quyết vấn đề.