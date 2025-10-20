Ảnh: KBS

Theo đài KBS, một sinh viên đại học Hàn Quốc trong độ tuổi 20, họ Kim đã gặp phóng viên của đài truyền hình này trước cửa Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia. Kim kể, anh tự mình thoát khỏi mạng lưới của bọn tội phạm lừa đảo, đi bộ suốt đêm tới Đại sứ quán Hàn Quốc ở Campuchia nhưng không được vào bên trong.

Kim tới Đại sứ quán Hàn Quốc vào khoảng 14h giờ địa phương ngày 17/10, khi văn phòng vẫn mở cửa nhưng bị chặn ở cổng vì không có hộ chiếu. Sau đó, nhờ có sự giúp đỡ của các phóng viên, Kim mới liên lạc được với nhân viên sứ quán.

Sau khi thông tin trên được đăng tải và có nhiều chỉ trích rằng đại sứ quán ở Campuchia có phản ứng chưa thỏa đáng, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đã hỗ trợ tối đa. Tuy nhiên, sau đó Bộ này lại bác bỏ thông tin do KBS đăng tải.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Kim đã được cảnh sát địa phương đứng gác ở đại sứ quán thông báo Văn phòng Dân chính đã hết giờ làm việc vì lúc đó là 15h30. Tuy nhiên, khi các phóng viên liên hệ với đại sứ quán, một nhân viên đã ra ngoài để cấp hộ chiếu mới và cung cấp bữa ăn cho Kim. Cơ quan này cũng giải thích đã hỗ trợ lãnh sự tối đa, gồm cả việc đưa Kim tới nơi ở mà gia đình người này đã đặt trước.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết thêm, vấn đề phát sinh do sự cố liên lạc với nhân viên an ninh địa phương và công dân không có giấy tờ tùy thân vẫn có thể đi vào trong đại sứ quán.