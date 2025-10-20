Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Korea JoongAng Daily, Jeon Dae-sik, Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Campuchia cho biết: “3 năm về trước, nhiều thanh niên Hàn Quốc bị lừa đến quốc gia Đông Nam Á này. Nhưng hiện tại, họ vẫn đến Campuchia dù biết mình có thể sẽ phạm tội, bởi họ nghĩ bản thân vẫn được trả tiền”.

Ông Jeon, người đã hoạt động kinh doanh ở Campuchia suốt 16 năm qua, từng dành nhiều năm để hỗ trợ điều hành một nhóm giải cứu không chính thức với khoảng 20 thành viên và “từng cứu hơn 800 người Hàn Quốc khỏi các khu nhà của bọn tội phạm, trong đó một nửa các nạn nhân được nhóm giải cứu trong năm nay”.

Nhiều nghi phạm là thanh niên Hàn Quốc tham gia lừa đảo ở Campuchia bị áp giải về nước. Ảnh: Yonhap

Ông Jeon nhận xét, số lượng nạn nhân “ngây thơ bị lừa” đến Campuchia đang giảm mạnh và ngày càng nhiều thanh niên đến quốc gia Đông Nam Á này với nhận thức họ sẽ tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến.

“Tôi từng chứng kiến cảnh các nạn nhân được chúng tôi giải cứu quay trở lại Campuchia. Khi chúng tôi hỏi tại sao họ làm vậy, thì những người đó nói, công việc trên mang lại nguồn thu nhập tốt. Ngay cả khi không bị dụ dỗ bởi những lời hứa hẹn về mức lương cao ngất ngưởng, một số người vẫn lao vào với niềm tin rằng làm việc trong những tổ chức lừa đảo có thể giúp họ kiếm được hơn 3 triệu Won/tháng (55,5 triệu VND)”, ông Jeon nói.

Ngay cả khi được giải cứu, một số thanh niên Hàn Quốc vẫn từ chối hồi hương vì lo ngại bản thân sẽ dính vào vòng lao lý. Ông Jeon lấy ví dụ về một thanh niên được nhóm của ông giải cứu, sau khi trở về Hàn Quốc đã bị truy tố và lĩnh án 3 năm tù vì cố tình lôi kéo 2 người khác tham gia hành vi phạm tội.

Một vấn đề nan giải khác là nhiều thanh niên Hàn Quốc dù được giải cứu khỏi các tổ chức lừa đảo nhưng họ không mang theo bất kỳ tài sản hay giấy tờ tùy thân nào, đặc biệt là hộ chiếu.

“Chi phí quay về Hàn Quốc phải do cá nhân đó trả. Một số trường hợp không thể chi trả thì hiệp hội của chúng tôi sẽ vào cuộc. Một số người từng hứa sẽ hoàn trả chi phí đi lại cho chúng tôi một khi quay về Hàn Quốc, nhưng không phải lúc nào lời hứa trên cũng được thực hiện”, ông Jeon bộc bạch, đồng thời tiết lộ hiệp hội của ông cho tới nay đã trả tổng chi phí hồi hương cho các thanh niên Hàn Quốc được giải cứu “lên tới 400 triệu Won” (gần 7,5 tỷ đồng).

Thu nhập cao cũng là một nguyên nhân khiến nhiều thanh niên Hàn Quốc chấp nhận dấn thân vào các đường dây tội phạm ở Campuchia. Một nhân viên sòng bạc giấu tên kể với phóng viên của tờ Korea JoongAng Daily rằng, chỉ cần có “biểu hiện tốt”, nhân viên của các băng nhóm lừa đảo vẫn có thể tự do đi lại nhiều nơi.

Người này cho hay: “Bạn có thể kiếm được hàng chục triệu won/tuần. Một khi đã kiếm được nguồn thu nhập bất hợp pháp như vậy, thì khó có thể khiến người ta quay trở lại cuộc sống bình thường ở Hàn Quốc”.

Theo Korea JoongAng Daily, số vụ bắt cóc công dân Hàn Quốc ở Campuchia đã tăng vọt trong những tháng gần đây. Nạn nhân của các vụ lừa đảo thường bị dụ dỗ bằng những lời hứa hẹn về “việc nhẹ, lương cao”, sau đó bị ép tham gia vào nhiều hoạt động lừa đảo trực tuyến.