XEM VIDEO: Hàng trăm công nhân gấp rút thi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Buôn Đôn

Những ngày này, không khí tại các công trường nội trú liên cấp Tiểu học - THCS trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang diễn ra hết sức khẩn trương. Hàng trăm công nhân cùng hệ thống máy móc làm việc gấp rút để kịp "về đích" trước ngày 31/7.

Dù mới khởi công được hơn 2 tháng (bắt đầu từ 9/11/2025) và đối mặt với mưa lớn kéo dài nhưng khối lượng công việc mà các nhà thầu thực hiện tại 3 trường nội trú liên cấp ở các xã Buôn Đôn, Ia R'vê và Ia Lốp vẫn được triển khai đúng tiến độ.

Ban quản lý dự án cho biết, tính đến thời điểm này cả 3 công trình đều đạt trên 25% khối lượng công việc. Hơn 500 công nhân cùng hàng trăm máy móc, trang thiết bị được huy động tham gia xây dựng 3 công trình này.

Theo ông Võ Quốc Tuấn - Chỉ huy trưởng xây dựng Công ty Sơn Tây (đơn vị thi công trường nội trú liên cấp Buôn Đôn), lúc mới khởi công đơn vị gặp rất nhiều khó khăn vì phần móng phải dùng máy đục từng viên đá. Tuy nhiên, đến nay phần móng đã hoàn thành và đơn vị đang tiếp tục đẩy nhanh thi công các hạng mục khác nhằm đảm bảo tiến độ để bàn giao công trình.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn (giữa) - Bí thư Đảng ủy xã Ia Lốp kiểm tra tiến độ công trình. Ảnh: Hải Dương

Trước đó, ngày 31/10/2025, UBND tỉnh Đắk Lắk chính thức phê duyệt dự án xây dựng 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới.

Tổng vốn đầu tư cho 3 trường hơn 390 tỷ đồng, trong đó trường liên cấp Buôn Đôn hơn 158 tỷ đồng; trường liên cấp xã Ia R'vê hơn 126 tỷ đồng; trường liên cấp xã Ia Lốp 105 tỷ đồng.

Sau khi dự án hoàn thành 3 trường nội trú liên cấp này sẽ phục vụ học tập, ăn ở và sinh hoạt cho hơn 3.000 học sinh vùng biên giới.

Riêng trường nội trú liên cấp xã Ea Bung có quy mô 1.304 học sinh, dự kiến sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

Hình ảnh ghi nhận tại các công trường trường nội trú liên cấp ở biên giới Đắk Lắk:

Công nhân làm việc tại công trình nội trú liên cấp xã Ia R'vê. Ảnh: Hải Dương

Công nhân thi công trường nội trú liên cấp xã Ia R'vê. Ảnh: Hải Dương

Dù nắng nóng nhưng công nhân hăng say làm việc trên công trường nội trú liên cấp xã Ia Lốp. Ảnh: Hải Dương

Kết thép đổ trụ bê tông. Ảnh: Hải Dương

Hoàn thiện phần nền tại gói thầu ở trường nội trú liên cấp Buôn Đôn. Ảnh: Hải Dương

Làm trụ sắt đổ bê tông. Ảnh: Hải Dương

Dựng dàn giáo thi công tầng 2 trường nội trú liên cấp Buôn Đôn. Ảnh: Hải Dương