Ghi nhận của PV VietNamNet vào trưa 11/12, nhiều khu vực tại phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) vẫn chìm trong sương mờ, tầm nhìn bị hạn chế.

Tại xã Tiên Du, ô tô phải bật đèn giữa buổi trưa.

Lớp bụi mịn bao phủ khiến tầm nhìn trên tuyến đường vào trung tâm phường Kinh Bắc bị giảm đáng kể.

Sương mù hòa lẫn bụi lơ lửng, tạo thành lớp màng trắng đục bao phủ khắp khu vực.

Trung tâm hành chính tỉnh Bắc Ninh chìm trong lớp mù.

Một góc Bắc Ninh "mờ ảo" nhìn từ trên cao.

Các tòa nhà cao tầng ở trung tâm Quảng trường 3/2 gần như bị che khuất.

Nhiều tuyến đường chìm trong ô nhiễm không khí.

Lớp mù dày đặc trộn lẫn bụi khiến không khí nặng nề.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn vừa ký ban hành công văn, yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với ô nhiễm không khí trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, nhất là những đơn vị có nguồn phát thải khí thải lớn.

Các doanh nghiệp phải vận hành ổn định hệ thống xử lý khí thải, bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Dữ liệu quan trắc khí thải tự động sẽ được tiếp nhận, giám sát thường xuyên để kịp thời phát hiện, yêu cầu khắc phục hoặc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra các công trường xây dựng, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm việc che chắn, vệ sinh phương tiện trước khi ra khỏi công trường, thu gom triệt để bùn đất phát tán ra đường; trường hợp không đáp ứng quy định về bảo vệ môi trường, gây bụi bẩn kéo dài, có thể xem xét đình chỉ thi công. Đồng thời, Sở Xây dựng phối hợp với Công an tỉnh xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển vật liệu, phế thải không che chắn, làm rơi vãi gây ô nhiễm.

Sở Y tế cập nhật thường xuyên chất lượng không khí, theo dõi chỉ số BN_AQI trên ứng dụng VNAir. Người dân, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em và người mắc bệnh hô hấp, được khuyến cáo hạn chế ra ngoài vào sáng sớm và ban đêm, tránh tập thể dục ngoài trời khi chất lượng không khí xấu, đồng thời sử dụng khẩu trang để bảo vệ sức khỏe.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh được yêu cầu quản lý chặt chẽ nguồn khí thải phát sinh trong các khu công nghiệp; kiểm soát việc vận hành hệ thống xử lý khí thải của doanh nghiệp, bảo đảm đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Bên cạnh đó, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các xã, phường tăng cường vệ sinh đường phố, triển khai các giải pháp giảm bụi đường; yêu cầu các đơn vị vệ sinh môi trường tăng tần suất quét, hút bụi, sử dụng xe chuyên dụng phun nước rửa đường tại các trục giao thông chính, cửa ngõ đô thị.

Công an cấp xã được yêu cầu tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi đốt rác, đốt phụ phẩm nông nghiệp, đốt rơm rạ trái quy định, nhất là tại khu vực giáp ranh và ven các tuyến giao thông; giám sát chặt chẽ hoạt động đốt tại các làng nghề, đặc biệt là cơ sở tái chế.

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, các biện pháp trên cần được triển khai đồng bộ, quyết liệt và thường xuyên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm sớm cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo đảm phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.