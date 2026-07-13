Khơi thông nguồn lực thông tin cho thanh niên khởi nghiệp

Thanh niên được xác định là lực lượng tiên phong trong bối cảnh chuyển đổi số, kinh tế số và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới. Tuy nhiên, không ít người trẻ ở tỉnh Bắc Ninh vẫn thiếu thông tin về chính sách hỗ trợ, nguồn vốn, kỹ năng quản trị hay cơ hội kết nối thị trường. Khoảng trống thông tin vẫn là rào cản đối với nhiều thanh niên, đặc biệt ở khu vực nông thôn, vùng khó khăn (khu vực miền núi của tỉnh Bắc Giang cũ) hoặc những người mới bắt đầu khởi nghiệp.

Các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh Bắc Ninh thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Tính đến ngày 6/5/2026, đã có 414 dự án thanh niên khởi nghiệp được tiếp cận vốn vay với tổng doanh số cho vay lũy kế gần 169 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 2.000 lao động. Trong đó có trên 90 dự án được vay vốn quy mô lớn, trên 1 tỷ đồng/dự án. Dư nợ cho vay thanh niên khởi nghiệp toàn tỉnh đạt hơn 83,3 tỷ đồng với 319 dự án đang hoạt động.

Nhận thức rõ việc nếu được tiếp cận đúng thông tin và chính sách hỗ trợ, thanh niên hoàn toàn có thể trở thành lực lượng tạo ra giá trị kinh tế mới cho địa phương, đầu tháng 7/2026, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt Đề án Hỗ trợ Thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo, nhằm mở ra thêm nhiều cơ hội giảm nghèo thông tin, giúp thanh niên tiếp cận kiến thức, chính sách và các nguồn lực phát triển một cách hiệu quả hơn.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% cán bộ Đoàn chuyên trách làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp được đào tạo kiến thức nền tảng về khởi nghiệp; trên 80% đoàn viên, thanh niên được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh doanh.

Đặc biệt, tỉnh sẽ tuyên truyền, tư vấn và trợ giúp pháp lý cho 10.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ kinh doanh do thanh niên làm chủ; hỗ trợ 1.000 thanh niên khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; hỗ trợ ít nhất 120 mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do thanh niên làm chủ; và hướng dẫn 150 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do thanh niên làm chủ thực hiện tái cấu trúc, nâng cao năng lực hoạt động.

Những con số mục tiêu định lượng nêu trên cho thấy, công tác tuyên truyền không chỉ dừng ở việc phổ biến thông tin mà còn hướng tới xây dựng năng lực khởi nghiệp thực chất cho thanh niên.

Đề án Hỗ trợ Thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội giảm nghèo thông tin, giúp thanh niên tiếp cận kiến thức, chính sách và các nguồn lực phát triển một cách hiệu quả hơn.

Xây dựng hệ thống truyền thông đa kênh để giảm nghèo thông tin về khởi nghiệp

Một trong những điểm nhấn của Đề án là xây dựng hệ thống truyền thông đa kênh nhằm đưa thông tin khởi nghiệp đến gần hơn với thanh niên.

Thời gian tới, tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan báo chí sản xuất và đăng tải các tin, bài, phóng sự về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên; xây dựng các chuyên mục chuyên sâu về thanh niên khởi nghiệp trên website, bản tin và fanpage của tổ chức Đoàn, Hội; tích cực tuyên dương, tôn vinh các cá nhân và doanh nghiệp thanh niên khởi nghiệp thành công. Những câu chuyện thực tế, những mô hình hiệu quả sẽ trở thành nguồn cảm hứng, góp phần lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm trong cộng đồng thanh niên.

Cùng với đó, Bắc Ninh sẽ xây dựng bộ công cụ truyền thông trực quan dưới dạng infographic, ấn phẩm ngắn gọn, dễ hiểu về kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp; từng bước hình thành cơ sở dữ liệu về thanh niên khởi nghiệp, tích hợp thông tin về các chương trình hỗ trợ, quỹ đầu tư, chuyên gia tư vấn, kho ý tưởng và hệ thống hướng dẫn trực tuyến cho người trẻ có nhu cầu khởi nghiệp.

Khi thông tin được lan tỏa rộng khắp, các ý tưởng sáng tạo được kết nối với nguồn lực và thị trường, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh mới sẽ được hình thành. Thông tin, tri thức và kỹ năng khởi nghiệp đang trở thành nguồn lực quan trọng giúp thanh niên tạo dựng sinh kế, phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng.

Không chỉ truyền thông một chiều, Đề án còn chú trọng tạo môi trường tương tác và chia sẻ kinh nghiệm thông qua các cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm và hội thảo chuyên đề. Cuộc thi “Ý tưởng Thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp sáng tạo” sẽ được tổ chức hàng năm nhằm tìm kiếm và ươm tạo những ý tưởng tiềm năng, đồng thời kết nối các dự án xuất sắc với doanh nghiệp và các nguồn vốn hỗ trợ. Thanh niên vùng sâu, vùng xa, thanh niên dân tộc thiểu số được ưu tiên tiếp cận các chương trình hỗ trợ vốn và chính sách ưu đãi.

Các hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo địa phương với doanh nghiệp trẻ, giao lưu với các doanh nhân thành đạt hay lồng ghép nội dung khởi nghiệp trong sinh hoạt chi đoàn, câu lạc bộ thanh niên cũng sẽ được đẩy mạnh. Đây là cách đưa thông tin đến gần hơn với người trẻ, nhất là những đối tượng chưa có điều kiện tiếp cận các chương trình đào tạo chuyên sâu.

Bên cạnh truyền thông, nhiều hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực khởi nghiệp cũng sẽ được triển khai như tập huấn kỹ năng kinh doanh; tổ chức tham quan mô hình thực tế; kết nối doanh nghiệp lớn với các nhóm khởi nghiệp; đào tạo kỹ năng vượt qua tâm lý thất bại khi khởi nghiệp...

Đáng chú ý, các nội dung tập huấn, đào tạo chuyên sâu sẽ tập trung vào đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong quản trị doanh nghiệp, thương mại điện tử, phát triển kinh doanh theo chuỗi giá trị, khai thác tiềm năng đặc trưng của từng địa phương...

Nhiều người kỳ vọng Đề án sẽ là động lực tạo thêm việc làm cho thanh niên, nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Sau khi hợp nhất Bắc Ninh và Bắc Giang từ ngày 1/7/2025, tỉnh Bắc Ninh mới có diện tích tự nhiên 4.718,6 km², dân số hơn 3,61 triệu người, với 99 đơn vị hành chính cấp xã. Tổng GRDP của tỉnh dự kiến vượt 400.000 tỷ đồng - một con số ấn tượng, phản ánh tiềm lực kinh tế mạnh mẽ và mở ra kỳ vọng về một “cực tăng trưởng” mới của miền Bắc trong thời gian tới.