Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng dự và chỉ đạo phiên trù bị đại hội.

Tham gia điều hành phiên trù bị còn có bà Trịnh Thị Minh Thanh - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Văn Khắng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Vũ Quyết Tiến - Phó bí thư Tỉnh ủy...

Dự phiên trù bị đại hội có 366 đại biểu (39 đại biểu đương nhiên, 327 đại biểu chính thức được bầu tại 59 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh), đại diện cho trên 104 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đây là những đại biểu ưu tú, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách mạng, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực công tác. Trong đó, đại biểu cao tuổi nhất là 68 tuổi, thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh. Đại biểu ít tuổi nhất là 29 tuổi, thuộc Đảng bộ đặc khu Vân Đồn.

Toàn cảnh phiên trù bị đại hội. Ảnh: Đ.P

Trong phiên làm việc buổi chiều 25/9, đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 11 người, bầu Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội; thông qua chương trình, quy chế làm việc; phổ biến nội quy đại hội; quán triệt một số nội dung về quy chế bầu cử trong Đảng.

Ông Vũ Đại Thắng, bà Trịnh Thị Minh Thanh, ông Bùi Văn Khắng, ông Vũ Quyết Tiến và 7 lãnh đạo khác trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 tham gia Đoàn Chủ tịch đại hội.

Đoàn Chủ tịch đã báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng. Theo đó, việc tổ chức lấy ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng được triển khai nghiêm túc, dân chủ, công khai, thu hút sự quan tâm và tham gia của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Quá trình thảo luận tại các hội nghị diễn ra sôi nổi, các ý kiến góp ý đều bám sát gợi ý của Trung ương, thể hiện tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, mang tính xây dựng. Căn cứ thực tiễn, các đại biểu đã phân tích làm rõ thêm kết quả đã đạt được, đồng thời, đề xuất bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn kiện, bảo đảm tính khả thi khi triển khai thực hiện.

366 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 16. Ảnh: Đ.P

Các ý kiến đều nhất trí và đánh giá cao dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có nhiều điểm mới, có tính khái quát cao, kết cấu chặt chẽ, thể hiện đầy đủ, toàn diện những vấn đề lớn của đất nước.

Trong đó, Báo cáo Chính trị là văn kiện trung tâm của đại hội đã bảo đảm tính kế thừa, đổi mới, phản ánh chính xác thực tiễn phát triển của đất nước, trên tinh thần thẳng thắn, tự phê bình, phê bình cao.

Báo cáo đã đề ra mục tiêu phát triển chủ yếu giai đoạn 2026-2030, xác định mục tiêu, phương hướng và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Trong đó, trọng tâm là những nhiệm vụ, giải pháp đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc...

Trong chiều nay, đại hội chia thành 9 tổ thảo luận, tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng và văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16.

Phiên khai mạc chính thức của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 16 sẽ diễn ra vào 8h ngày 26/9.

Tổng Bí thư tham quan vũ khí, khí tài tại Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chiều nay dự Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ 11.

Phát biểu khai mạc của Bí thư Thái Nguyên tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần I Sáng 23/9, ông Trịnh Việt Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên - trình bày diễn văn tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.