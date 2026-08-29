Trên mạng xã hội gần đây xuất hiện hình ảnh, video một số vị trí tại công trình xử lý, khắc phục sự cố cống Lỉnh và đoạn đê từ Bến Phà đi Kho K86, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, có vật liệu giống xốp.

Theo nội dung được chia sẻ, một số vị trí bên trong công trình xuất hiện khá nhiều xốp, cùng phần bê tông có dấu hiệu rỗ, không đặc chắc.

Sau khi nắm thông tin, UBND xã Tiên Lục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra thực tế.

Người dân phát hiện vật liệu xốp tại công trình cống Lỉnh, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh cắt từ clip

Theo báo cáo của UBND xã, chiều 28/8, một số tài khoản Facebook đăng hình ảnh, livestream với nội dung "lụt lội lòi ra công trình cống bên trong đầy xốp". Chính quyền địa phương cho rằng đây là thông tin chưa được kiểm chứng và chưa phản ánh đúng bản chất vụ việc.

Về thiết kế, hạng mục tường ngực phía hạ lưu cống gồm hai bản bê tông cốt thép độc lập, mỗi bản rộng 3m, cao 5,35m và dày 0,15m. Giữa hai bản có khoảng hở kỹ thuật rộng 49cm.

Do khoảng hở giữa hai vách bê tông hẹp, nhà thầu sử dụng vật liệu xốp để chèn, định vị cốp pha và tạo vách ngăn trong quá trình thi công. UBND xã Tiên Lục khẳng định lớp xốp nằm trong khe hở kỹ thuật, không nằm trong kết cấu bê tông cốt thép chịu lực.

Công trình bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, nước sông dâng nhanh trong đợt hoàn lưu bão số 4. Sau khi nước rút, đơn vị thi công tháo ván khuôn và phát hiện khuyết tật cục bộ trên bề mặt bê tông. Bước đầu, hiện tượng được xác định là rỗ bê tông tại vách phía trên.

Trong đêm 28/8, đơn vị thi công đã tiến hành khắc phục sự cố. Ảnh: CTV

UBND xã Tiên Lục đã yêu cầu kiểm tra hiện trường, lập biên bản và đề nghị đơn vị thi công khắc phục các tồn tại. Ngay trong đêm 28/8, đơn vị thi công đã xử lý sự cố.

Chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra chất lượng công trình, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan, đồng thời triển khai biện pháp đảm bảo an toàn công trình và hệ thống đê điều.

UBND xã Tiên Lục khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, không tập trung đông người hoặc tự ý đi vào khu vực đang thi công.

UBND xã Tiên Lục khuyến cáo người dân không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng; đồng thời không tập trung đông người hoặc tự ý đi vào khu vực đang thi công, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.