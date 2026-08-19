Bộ GD-ĐT sáng 19/8 công bố điểm và phổ điểm thi lại tốt nghiệp THPT ở điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Có 324 thí sinh thi lại môn Ngữ văn.

Nếu trong đợt 1, có khoảng 125 thí sinh đạt từ 8 điểm môn Ngữ văn, chiếm hơn 38% tổng số thí sinh dự thi thì trong đợt thi lại, số lượng thí sinh đạt từ 8 trở lên là 76, chiếm khoảng 23,5%.

Xét từ điểm 9 trở lên, tỷ lệ thí sinh đạt được ở đợt 1 là 3,4%, còn trong đợt thi lại là 0,6%.

Trong đợt 1, điểm trung bình môn Ngữ văn tại điểm thi này là 7,53, trong đợt thi lại giảm xuống còn 7,18.

Kỳ thi lại tốt nghiệp THPT ở điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra trong hai ngày 14-15/8. Thí sinh thi hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán, cùng hai môn tự chọn.

Các thí sinh thuộc điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức. Trước kỳ thi, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã rà soát từng trường hợp. Kết quả, 322/322 học sinh lớp 12 của trường trong năm học 2025-2026 đều xác nhận tham dự kỳ thi lại.

Trong 6 thí sinh tự do, 4 người xác nhận tham dự, còn 2 người không đăng ký thi lại. Theo kết quả rà soát, 2 thí sinh này hiện là sinh viên các trường đại học tại Hà Nội và không có nhu cầu thi lại để sử dụng kết quả xét tuyển.