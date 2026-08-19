Bộ GD-ĐT sáng 19/8 công bố điểm và phổ điểm thi lại tốt nghiệp THPT ở điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Có 326 thí sinh thi lại môn Toán.

Trong đợt 1, với 328 thí sinh dự thi, có 147 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán. Trong đợt thi lại, không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn này.

Tính từ mức 9 điểm trở lên, đợt 1 có gần 300 thí sinh đạt mức này, chiếm trên 90% tổng số thí sinh dự thi. Trong đợt thi lại, chỉ có 1 thí sinh đạt từ 9 trở lên, cụ thể là 9,5 điểm.

Trong đợt 1, tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 1 thí sinh đạt 6 điểm - mức thấp nhất. Trong đợt thi lại, mức thấp nhất là 1,7 điểm.

Điểm trung bình môn Toán trong đợt 1 là 9,58, trong đợt thi lại là 6,24.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra trong hai ngày 14-15/8. Thí sinh thi hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán, cùng hai môn tự chọn.

Các thí sinh thuộc điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức. Trước kỳ thi, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã rà soát từng trường hợp. Kết quả, 322/322 học sinh lớp 12 của trường trong năm học 2025-2026 đều xác nhận tham dự kỳ thi lại.

Trong 6 thí sinh tự do, 4 người xác nhận tham dự, còn 2 người không đăng ký thi lại. Theo kết quả rà soát, 2 thí sinh này hiện là sinh viên các trường đại học tại Hà Nội và không có nhu cầu thi lại để sử dụng kết quả xét tuyển.