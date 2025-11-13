“Ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 (cách mạng 4.0) để nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu thanh toán một cách thuận tiện, hiệu quả của tổ chức, cá nhân” là một mục tiêu tổng quát của “Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025”.

Đề án cũng xác định rõ 1 trong 7 nhóm giải pháp trọng tâm là phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, ứng dụng thành tựu của cách mạng 4.0, với nhiều giải pháp cụ thể: Phát triển các sản phẩm, dịch vụ thanh toán mới, hiện đại, dựa trên ứng dụng những công nghệ cốt lõi như nền tảng giao diện lập trình ứng dụng mở, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn, điện toán đám mây và nhận dạng sinh trắc học; đẩy mạnh ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán trên thiết bị di động; khuyến khích hợp tác kết nối giữa ngân hàng với các công ty Fintech để đổi mới, sáng tạo, phát triển các giải pháp, mô hình thanh toán mới...

Các giải pháp thanh toán, tài chính số của JETPAY cung cấp tới doanh nghiệp, người dùng đều được ứng dụng AI để giảm thiểu thao tác thủ công.

Với việc được vinh danh ở hạng mục “Doanh nghiệp khởi nghiệp” của giải thưởng CNTT khu vực châu Á - châu Đại Dương ASOCIO 2025 được công bố ngày 11/11, Công ty cổ phần JETPAY cùng 10 tổ chức, doanh nghiệp khác đã đưa Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực châu Á - châu Đại Dương về số lượng giải thưởng đạt được, khẳng định vị thế số của Việt Nam.

Được MISA thành lập năm 2018 với mục đích thúc đẩy kinh tế không tiền mặt và chuyển đổi số tài chính, JETPAY hiện phục vụ hơn 25.000 doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Các giải pháp công nghệ tài chính đang được doanh nghiệp Fintech này cung cấp tập trung vào 2 lĩnh vực chính: Tài chính số với MISA Lending - nền tảng trung kết nối doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân với mạng lưới các ngân hàng và tổ chức tín dụng uy tín, giúp họ tiếp cận nguồn vốn vay thông qua dữ liệu được lấy trực tiếp từ phần mềm của công ty mẹ MISA; thanh toán số với hệ sinh thái JETPAY. Đặc biệt, trong kỷ nguyên số, JETPAY đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo - AI trong toàn bộ các giải pháp cung cấp đến doanh nghiệp, người dùng.

Theo chia sẻ của đại diện JETPAY, điểm khác biệt cốt lõi của hệ sinh thái sản phẩm của đơn vị này nằm ở chiến lược phát triển giải pháp tài chính nhúng, cho phép tích hợp trực tiếp các dịch vụ thanh toán và tài chính vào những phần mềm mà khách hàng sử dụng hàng ngày. Nhờ đó, người dùng có thể thực hiện thanh toán, đối soát công nợ, phát hành hóa đơn và quản lý dòng tiền ngay trên một giao diện duy nhất, không cần chuyển đổi giữa nhiều hệ thống khác nhau. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, giảm sai sót, và hạ chi phí vận hành cho doanh nghiệp.

Quá trình hoạt động của JETPAY cùng các đơn vị trung gian thanh toán khác những năm qua đã và đang có những đóng góp quan trọng trong việc hiện thực hóa chiến lược phát chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Đánh giá về kết quả thực hiện nhóm nhiệm vụ phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, ứng dụng thành tựu của cách mạng 4.0 của “Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025”, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, thời gian qua, các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán đã chú trọng phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái số với các sản phẩm dịch vụ, phương thức thanh toán mới, an toàn, tiện lợi, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Nhiều dịch vụ, phương thức thanh toán mới như mở tài khoản/mở thẻ bằng eKYC; thanh toán, chuyển tiền, rút tiền tại ATM bằng mã QR; thanh toán thẻ chip phi tiếp xúc; xác thực thanh toán sinh trắc học; mã hóa thông tin thẻ... đã được các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán tích hợp vào các sản phẩm, dịch vụ để nâng cao tiện ích, an toàn bảo mật, qua đó góp phần phổ biến thanh toán không dùng tiền mặt đến người dân, doanh nghiệp.

Các phương thức thanh toán, chuyển tiền qua Internet, điện thoại di động, QR Code ngày càng có nhiều người sử dụng.

Theo thống kê, tính đến cuối năm ngoái, cả nước có hơn 85 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai thanh toán qua Internet và 50 tổ chức triển khai thanh toán qua điện thoại di động; khoảng trên 30 ngân hàng thương mại và 17 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán triển khai dịch vụ thanh toán qua QR Code.

Trong năm 2024, thanh toán, chuyển tiền qua Internet, điện thoại di động, QR Code thu hút số lượng lớn khách hàng sử dụng. So với năm trước đó, năm 2024 giao dịch qua kênh Internet tăng tương ứng 49,73% về số lượng và 33,12% về giá trị; giao dịch qua kênh điện thoại di động tăng tương ứng 54,08% về số lượng và 34,03% về giá trị; giao dịch qua kênh QR Code tăng tương ứng 104,65% về số lượng và 97,14% về giá trị.

Ngân hàng Nhà nước xác định rõ, để tiếp tục phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, thời gian tới cơ quan này sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ để phát triển các sản phẩm, dịch vụ thanh toán mới.