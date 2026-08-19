Chiếc siêu xe điện Ferrari Luce đầu tiên sản xuất thương mại vừa được bán đấu giá với mức 40 triệu USD (khoảng 1.050 tỷ đồng), cao gấp hơn 60 lần mức giá khởi điểm dự kiến khoảng 640.000 USD (hơn 17 tỷ đồng). Người chi số tiền kỷ lục này là một bác sĩ nhãn khoa, tỷ phú và nhà phát minh nổi tiếng đã 87 tuổi.

Bác sĩ nhãn khoa trúng đấu giá với mức không tưởng

Theo Carscoops, trước thềm Tuần lễ Xe hơi Monterey 2026, Ferrari Luce đầu tiên được đưa lên sàn đấu giá với mức ước tính ban đầu khoảng 1,1 triệu USD. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng khiến giới mê xe bất ngờ khi chiếc xe được chốt ở mức 40 triệu USD vào ngày 15/8.

Người chiến thắng sau đó được xác định là Tiến sĩ Herbert Wertheim, thường được gọi là bác sĩ Herbie. Ông là một bác sĩ chuyên ngành nhãn khoa, đồng thời là nhà phát minh và cũng là tỷ phú nổi tiếng tại Mỹ.

Tạp chí Forbes cho biết ông đã xây dựng khối tài sản trong suốt 5 thập kỷ đầu tư vào cổ phiếu, đồng thời gọi Wertheim là “nhà đầu tư vĩ đại nhất mà bạn chưa từng nghe đến”.

Sinh năm 1939 tại Philadelphia, Wertheim xuất thân trong một gia đình lao động. Năm 1969, ông chứng minh tia cực tím có thể gây đục thủy tinh thể và sau đó phát triển loại thuốc nhuộm hấp thụ tia UV dành cho tròng kính nhựa. Công ty Brain Power Inc. do ông sáng lập về sau trở thành một trong những nhà sản xuất màu quang học lớn nhất thế giới.

Wertheim hiện sở hữu hơn 100 bằng sáng chế. Ông cũng gây dựng tài sản nhờ đầu tư chứng khoán từ năm 1970, trong đó có những khoản đầu tư sớm vào Apple và Microsoft. Ông từng trở thành cổ đông cá nhân lớn nhất của Heico.

Chi 40 triệu USD nhưng không đơn thuần để mua xe

Mức giá 40 triệu USD của Ferrari Luce khiến nhiều người đặt câu hỏi bởi giá niêm yết của mẫu xe này được cho là chỉ khoảng 640.000 USD.

Tuy nhiên, đây là một cuộc đấu giá mang mục đích từ thiện. Toàn bộ số tiền thu được được chuyển cho The Ferrari Foundation, một tổ chức từ thiện công cộng được công nhận. Do đó, khoản tiền mà Wertheim bỏ ra không đơn thuần là chi phí mua một chiếc xe.

Theo cơ chế khấu trừ thuế đối với khoản đóng góp từ thiện, ông có thể được hưởng lợi về thuế đối với phần chênh lệch giữa giá trị thị trường hợp lý của chiếc xe và số tiền đấu giá. Một số ước tính cho rằng khoản tiết kiệm thuế có thể lên tới 10-15 triệu USD.

Đây cũng không phải lần đầu Wertheim tham gia một cuộc đấu giá đặc biệt của Ferrari. Tại Tuần lễ Xe hơi Monterey 2025, ông từng chi 26 triệu USD để sở hữu một chiếc Ferrari Daytona SP3 độc bản được bán đấu giá vì mục đích từ thiện.

Điều đáng chú ý là giá trị của những chiếc Daytona SP3 hiện đang tăng mạnh. Một chiếc tương tự vừa được bán với giá 17,8 triệu USD, cho thấy khoản đầu tư của Wertheim có thể còn tăng giá trị theo thời gian.

Siêu xe Ferrari Luce 1.035 mã lực, chạy 530 km mỗi lần sạc

Quay trở lại với chiếc Ferrari Luce vừa được bán với giá 40 triệu USD ở trên. Chiếc siêu xe điện này sở hữu ngoại thất khá đặc biệt với màu sơn Madreperla Semi-Gloss. Lớp sơn có khả năng phản chiếu sắc xanh lá hoặc tím tùy góc nhìn và điều kiện ánh sáng. Xe đi kèm bộ mâm màu trắng đồng bộ.

Khoang nội thất được bộ phận Tailor Made của Ferrari cá nhân hóa với da metallic đặc biệt, vốn được phát triển cho xe đua Le Mans. Toàn bộ nội thất cũng được nhuộm trắng để tạo sự đồng nhất với ngoại thất.

Về vận hành, chiếc Luce đầu tiên này sử dụng hệ thống 4 mô-tơ điện phát triển từ công nghệ trên Ferrari F80. Tổng công suất đạt 1.035 mã lực, mô-men xoắn cực đại 990 Nm, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,5 giây.

Xe sử dụng bộ pin 122 kWh, nền tảng điện áp 800V và hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 350 kW. Với hệ thống này, xe có thể nạp thêm 70 kWh trong khoảng 20 phút và đạt phạm vi hoạt động tối đa khoảng 530 km theo chuẩn WLTP.

Bộ pin không chỉ cung cấp năng lượng mà còn tham gia vào kết cấu thân xe, giúp tăng 25% độ cứng uốn và 35% độ cứng xoắn so với các mẫu Ferrari 4 cửa thế hệ trước.

Đáng nói, mẫu siêu xe điện của Ferrari từng gây tranh cãi khi sở hữu ngoại hình không liên quan gì đến DNA của thương hiệu 'ngựa chồm'. Thậm chí, Luce từng bị chính cựu CEO của Ferrari chế là "xấu điên", đến nỗi các hãng xe giá rẻ cũng chẳng buồn sao chép.

Dù Ferrari Luce từng nhận nhiều ý kiến trái chiều về thiết kế, chiếc xe đầu tiên đạt cấu hình sản xuất này giờ đây đã trở thành một trong những chiếc Ferrari có giá đấu giá cao nhất lịch sử. Với Wertheim, đây vừa là một chiếc Ferrari đặc biệt, vừa là một khoản đóng góp lớn cho hoạt động từ thiện.

(Theo Carscoops)

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