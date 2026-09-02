Rời môi trường nhiều người mơ ước

Bác sĩ Đỗ Trung Kiên (30 tuổi, sống tại Hà Nội) sinh ra trong gia đình có truyền thống ngành y. Bố và anh trai của bác sĩ Kiên đều công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Năm 2020, anh tốt nghiệp chuyên ngành Bác sĩ đa khoa tại Học viện Quân y (Hà Nội).

Sau khi ra trường, bác sĩ Kiên có cơ hội làm việc trong môi trường mà theo anh là “mơ ước của rất nhiều y bác sĩ”. Đây cũng là nơi giúp anh xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc.

Thế nhưng, càng làm nghề, anh càng nhận ra mình muốn thử một hướng đi khác.

“Điều khó khăn nhất là vượt qua vùng an toàn của chính mình. Mỗi người sẽ có một sứ mệnh riêng: Tôi khao khát mang kiến thức y khoa bước ra ngoài không gian của bệnh viện”, anh chia sẻ.

Bác sĩ Kiên đã xuất bản một số cuốn sách. Ảnh: NVCC.

Quyết định rời môi trường ổn định không dễ dàng. Đó là nơi bác sĩ Kiên được đào tạo, trưởng thành về chuyên môn và cũng là nơi nhiều đồng nghiệp mong muốn được làm việc. Nhưng anh không xem lựa chọn này là từ bỏ nghề y.

Với anh, đó là một chặng đường tiếp nối, trong đó những kiến thức và giá trị y khoa được đưa đến gần hơn với đời sống của người dân.

Hiện công việc của bác sĩ Kiên không bó hẹp trong bệnh viện. Anh dạy tiếng Anh y khoa, chia sẻ kiến thức bảo vệ sức khỏe trên mạng xã hội và dịch cabin hội thảo.

Trong công việc sáng tạo nội dung, bác sĩ 9X không lựa chọn những chủ đề dễ gây chú ý bằng mọi giá mà tập trung vào tiếng Anh y khoa và kiến thức y khoa nền tảng.

Bác sĩ Kiên trong top 5 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc trong khoá 13 Dân y. Ảnh: BSCC.

Theo bác sĩ Kiên, tư vấn sức khỏe trực tiếp cần cá nhân hóa theo từng người bệnh còn sáng tạo nội dung đòi hỏi khả năng khái quát để kiến thức vừa chính xác vừa dễ hiểu và hữu ích với nhiều người.

Đam mê tiếng Anh và yêu thích dịch cabin

Công việc phiên dịch cabin tại các hội nghị y khoa quốc tế đòi hỏi bác sĩ Kiên phải liên tục trau dồi chuyên môn. Theo anh, một giờ ngồi trong cabin chỉ là phần cuối của quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều ngày.

Trước mỗi hội thảo, anh phải nghiên cứu tài liệu chuyên ngành, tìm hiểu thêm các kiến thức liên quan, sau đó tổng hợp thành bảng thuật ngữ để chuẩn bị cho những tình huống có thể xuất hiện.

Dịch cabin hội thảo giúp bác sĩ Kiên trau dồi thêm tiếng Anh chuyên môn. Ảnh: BCCC.

Một số trường hợp, bác sĩ sẽ xin tài liệu của diễn giả trước ít nhất một tuần. Mỗi chuyên gia có phong cách trình bày riêng, việc nghiên cứu trước nội dung giúp phiên dịch viên hiểu thuật ngữ, cách diễn đạt và chủ động hơn khi làm việc.

“Tuy nhiên, nhiều tình huống bảo mật, có những hội thảo ngày dịch cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy slide thuyết trình. Những tình huống như vậy đòi hỏi phiên dịch viên phải có khả năng xử lý và ứng biến ngay tại chỗ”, anh kể.

Kỷ niệm được bác sĩ Kiên nhớ mãi là khi đang dịch cabin tại một hội nghị y khoa, anh bất ngờ chứng kiến một bác sĩ nước ngoài ngã gục. Anh lập tức rời cabin, hỗ trợ các chuyên gia cấp cứu và phiên dịch cho người bệnh. Sau khoảng 30 phút sơ cứu, vị bác sĩ có thể đứng dậy, đi lại.

Với bác sĩ Kiên, sự cố trên cho thấy kiến thức y khoa và ngoại ngữ có thể bổ trợ nhau, giúp anh xử lý những tình huống bất ngờ.

Sau nhiều năm làm nghề, bác sĩ 9x chia sẻ, anh muốn xây dựng là một cộng đồng có kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe, biết cách bảo vệ bản thân và gia đình, đồng thời đủ tỉnh táo để không chạy theo những thông tin phản khoa học.

Anh cũng thừa nhận mình vẫn còn trẻ và chưa có nhiều trải nghiệm để đưa ra lời khuyên cho người khác. Nhưng từ chính lựa chọn của mình, anh cho rằng người làm nghề y không nên chỉ nhìn danh vọng hay tiền tài như đích đến mà cần đặt vị trí sức khỏe người dân làm trung tâm.

Bác sĩ gây mê 28 tuổi giành giải Nhất nghiên cứu khoa học Ở tuổi 28, bác sĩ Hà Quốc Hùng giành giải Nhất với nghiên cứu về giảm đau sau phẫu thuật cắt thùy phổi.

Áp lực của bác sĩ gây mê hồi sức 28 tuổi 3 lần là thủ khoa 3 lần đứng đầu trong các kỳ thi, bác sĩ Trịnh Hữu Chín vẫn chịu áp lực lớn khi bước vào thực tế lâm sàng, nơi mỗi quyết định không chỉ ảnh hưởng tới điểm số hay danh hiệu mà còn liên quan tới sự sống của người bệnh.