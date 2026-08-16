3 lần thủ khoa

Năm 2016, anh Trịnh Hữu Chín (sinh năm 1998, trú ở Hà Nội) bước vào Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội với danh hiệu thủ khoa đầu vào theo phương thức xét tuyển đánh giá năng lực HSA.

Sáu năm sau, anh tốt nghiệp thủ khoa ngành Y khoa với điểm số 3,59/4. Đến tháng 5/2026, anh một lần nữa được vinh danh khi đứng đầu danh sách tốt nghiệp bác sĩ nội trú chuyên ngành Gây mê. Hiện nay, anh công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở Linh Đàm (Hà Nội).

Thành tích ấy khiến anh được gọi với cái tên dễ mến “bác sĩ 3 lần thủ khoa”. Tuy nhiên, chính danh hiệu này đôi khi cũng tạo cho anh áp lực.

Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Hữu Chín chia sẻ về áp lực nghề. Ảnh: Lê Liên.

"Tôi luôn tự hỏi liệu mình có thực sự xứng đáng với danh hiệu ấy. Quan trọng hơn, khi bước vào nghề, liệu kiến thức của tôi có đủ để đối diện với những ca bệnh phức tạp. Tôi cảm thấy rất áp lực", Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Hữu Chín, 28 tuổi chia sẻ.

Theo bác sĩ Chín, người đạt danh hiệu thủ khoa chưa chắc giỏi hơn những người khác. Kỳ thi nội trú gồm nhiều chuyên ngành, nội dung học tập và thi cử khác nhau. Việc xếp hạng chủ yếu dựa trên điểm số trong khi mỗi chuyên ngành có những đặc thù riêng.

Áp lực khi bệnh nhân không qua khỏi

Trong những năm học và thực hành tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Việt Đức, Nhi Trung ương, Sản Trung ương, Tim Hà Nội... bác sĩ Chín từng chứng kiến nhiều ca bệnh nặng, có những trường hợp các bác sĩ đã làm mọi cách vẫn không thể cứu được.

Điều khiến một bác sĩ trẻ lo lắng nhất là gặp một tình huống chưa từng trải qua và không biết phải tìm sự hỗ trợ từ đâu.

Bác sĩ Chín cảm thấy áp lực khi đứng một mình với người bệnh. Ảnh: BSCC.

“Khi còn là bác sĩ nội trú, chúng tôi có các thầy, giáo sư, tiến sĩ với nhiều năm kinh nghiệm để có thể gọi điện xin ý kiến. Nhưng khi đứng một mình trước người bệnh, áp lực thực sự rất lớn. Lúc đó, tôi phải vận dụng tất cả kiến thức đã học, tư duy thật logic và có cái nhìn bao quát để đánh giá chính xác tình trạng bệnh nhân”, anh chia sẻ.

Tới giờ, bác sĩ Chín vẫn không thể quên được một ca bệnh tại Bệnh viện Việt Đức. Người phụ nữ bị tai nạn tàu hỏa được đưa vào cấp cứu nhưng đã nhiều lần ngừng tim ngoại viện. Chị được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ gây mê hồi sức nỗ lực hết mình nhưng tổn thương quá nặng khiến bệnh nhân tử vong ngay trên bàn mổ.

“Chứng kiến bệnh nhân mất ngay tại bàn mổ, tôi rất buồn và áp lực", bác sĩ Chín nói.

3 năm nội trú không thể học hết nghề

Bác sĩ Chín lựa chọn gây mê hồi sức khi còn chưa thực sự hiểu hết về chuyên ngành này. Trong thời gian học đại học, anh chỉ được tiếp xúc với gây mê hồi sức thông qua những buổi trực ngoại khoa và tại phòng mổ.

Khi có cơ hội tìm hiểu sâu hơn, anh nhận thấy đây là lĩnh vực vừa rộng vừa đòi hỏi khả năng kết hợp kiến thức nội khoa và ngoại khoa.

Giấy khen của Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam. Ảnh: BSCC.

Với bác sĩ Chín, 3 năm đào tạo bác sĩ nội trú không thể giúp một người nắm hết mọi kiến thức của chuyên ngành gây mê hồi sức. Tuy nhiên, khoảng thời gian này cung cấp nền tảng quan trọng để anh bước vào quá trình hành nghề.

Với ngành y, tốt nghiệp không phải là điểm kết thúc của việc học. Ngược lại, đó mới là lúc bác sĩ bắt đầu một hành trình học tập lâu dài từ thực tế lâm sàng.

Bác sĩ Chín chia sẻ, danh hiệu thủ khoa là dấu mốc đáng nhớ nhưng năng lực của thầy thuốc được đánh giá không bằng điểm số mà bằng khả năng đồng hành và giành lại sự sống cho người bệnh. Với nam bác sĩ trẻ, khi một bệnh nhân nặng tìm đến, bác sĩ có thể chẩn đoán, xử trí và cứu chữa, đó mới là thành công thực sự.

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