Nghiên cứu xuất phát từ nhu cầu của người bệnh

Bác sĩ Hà Quốc Hùng (28 tuổi), Khoa Gây mê - Hồi sức, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, vừa giành giải Nhất tại Hội nghị Khoa học Quốc tế Liên bệnh viện năm 2026 diễn ra ngày 1-2/8 tại Đà Nẵng với nghiên cứu về giảm đau sau phẫu thuật cắt thùy phổi.

Khi thi bác sĩ nội trú, giữa 23 chuyên ngành y khoa, anh đã chọn Gây mê - Hồi sức. Theo bác sĩ Hùng, đây là chuyên ngành làm việc trong môi trường ngoại khoa nhưng đòi hỏi tư duy của một bác sĩ nội khoa, với nền tảng kiến thức rộng và khả năng đưa ra quyết định trong thời gian rất ngắn.

"Bác sĩ gây mê không chỉ giúp người bệnh vượt qua cuộc mổ an toàn mà còn phải xử trí những tình huống có thể đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào", anh chia sẻ.

Đề tài giúp bác sĩ Hùng giành giải Nhất cũng là nghiên cứu tốt nghiệp bác sĩ nội trú mà anh dành nhiều thời gian thực hiện. Nghiên cứu tập trung so sánh hiệu quả của hai kỹ thuật gây tê vùng trong phẫu thuật cắt thùy phổi nhằm tìm ra phương pháp giảm đau hiệu quả và an toàn hơn cho người bệnh.

Bác sĩ Hùng báo cáo tại hội nghị. Ảnh: BSCC.

Theo bác sĩ Hùng, đau sau phẫu thuật lồng ngực thường ở mức trung bình đến nặng. Nếu kiểm soát đau không tốt, người bệnh có nguy cơ gặp biến chứng hô hấp, kéo dài thời gian nằm viện, thậm chí tiến triển thành đau mạn tính.

"Chỉ cần lựa chọn được phương pháp giảm đau phù hợp, người bệnh có thể hồi phục sớm hơn, giảm biến chứng và rút ngắn thời gian điều trị", anh nói.

Hiện nay, kỹ thuật gây tê vùng là một trong những thành phần quan trọng của chương trình phục hồi sớm sau phẫu thuật (ERAS) đang được triển khai tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, vì vậy kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng ngay trong thực hành lâm sàng.

BS Hùng đã có 13 công bố quốc tế ở tuổi 28. Ảnh: NVCC.

Nghiên cứu khoa học không chỉ để giành giải

Bác sĩ Hùng cho biết khi tham gia hội nghị, mục tiêu của anh chủ yếu là trao đổi chuyên môn và học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp. Tuy nhiên, việc trình bày trước hội đồng gồm nhiều chuyên gia đầu ngành vẫn tạo không ít áp lực.

Sau phần báo cáo, PGS.TS Trần Bảo Long đánh giá cao khả năng nắm vững nội dung nghiên cứu và cách trình bày của đồng nghiệp trẻ. Với bác sĩ Hùng, đây là sự ghi nhận cho quá trình chuẩn bị nghiêm túc và cũng là động lực để tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu.

Theo bác sĩ Hùng, một nghiên cứu chỉ thực sự có ý nghĩa khi giải quyết được vấn đề của người bệnh và có thể áp dụng vào thực tiễn. Vì vậy, bên cạnh giá trị khoa học, người thực hiện cần biết truyền tải kết quả nghiên cứu một cách rõ ràng để đồng nghiệp hiểu và có thể ứng dụng.

Khoảnh khắc được PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu xướng tên trao giải Nhất là một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong hành trình nghề nghiệp của bác sĩ Hùng. Người đầu tiên anh muốn chia sẻ niềm vui chính là những người thầy đã đồng hành trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Anh cũng bày tỏ mong muốn các bệnh viện, trường đại học và hội chuyên ngành sẽ tạo thêm nhiều cơ hội để các bác sĩ trẻ tham gia nghiên cứu khoa học, góp phần lan tỏa tinh thần y học thực chứng và không ngừng nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

Dù mới 28 tuổi, BS Hà Quốc Hùng đã sở hữu thành tích nghiên cứu khoa học ấn tượng với 13 công bố trên các tạp chí quốc tế và 6 bài báo trên tạp chí trong nước. Năm 2026, anh giành giải Nhất Báo cáo viên trẻ xuất sắc tại Hội nghị Khoa học Quốc tế Liên bệnh viện do Đại học Y Hà Nội tổ chức và giải Nhất Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ của Đại học Y Dược TPHCM.

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