Sáng 16/3, Trung tâm Y tế Tân Kỳ tiếp nhận bệnh nhân N.T.H. (SN 1972, trú tại huyện Tân Kỳ) đến khám trong tình trạng ngứa mắt, cộm mắt, vùng mí sưng đỏ và chảy nước mắt kéo dài.

Sau khi thăm khám và soi mắt dưới kính hiển vi, BSCKI Phan Thanh Hải, khoa Mắt, bất ngờ phát hiện dưới lớp vảy ở bờ mi có nhiều rận mu bám dày đặc trên lông mi. Trứng rận xếp thành từng chuỗi dọc theo sợi lông mi của người bệnh.

Hình ảnh ổ rận mu chi chít trên mi mắt bệnh nhân. Ảnh; BVCC

Các bác sĩ đã tiến hành vệ sinh vùng mí mắt, loại bỏ toàn bộ rận và trứng rận bám trên lông mi. Bệnh nhân đồng thời được kê đơn thuốc điều trị, hướng dẫn vệ sinh cá nhân và hẹn tái khám định kỳ để theo dõi.

BSCKI. Phan Thanh Hải, bác sĩ điều trị khoa Mắt cho biết, rận mu là loại côn trùng ký sinh hút máu, thường sống ở vùng lông mu, vùng sinh dục. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm gặp, chúng có thể ký sinh ở lông mi, lông mày, nách hoặc râu.

Các bác sĩ tiến hành vệ sinh vùng mi mắt cho bênh nhân. Ảnh: BVCC

Khi rận mu ký sinh trên cơ thể sẽ gây ngứa ngáy khó chịu. Nếu xuất hiện ở vùng mắt, người bệnh có cảm giác cộm mắt, chảy nước mắt, viêm bờ mi. Tình trạng này sẽ gây nguy cơ viêm nhiễm nếu không điều trị kịp thời.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo nếu xuất hiện các triệu chứng như ngứa, cộm mắt, chảy nước mắt kéo dài hoặc ngứa ở các vùng lông trên cơ thể, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.