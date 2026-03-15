Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa thông tin về trường hợp nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc tim được đơn vị tiếp nhận cấp cứu và chuyển tuyến an toàn.

Bệnh nhân là ông N.X.B. (51 tuổi, trú tại phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh). Khoảng 19h20 ngày 11/3, ông B. được đưa vào viện trong tình trạng đau tức ngực dữ dội từng cơn, vã mồ hôi, mệt nhiều và khó thở khi nằm.

Khi nhập viện, bệnh nhân có nhiều dấu hiệu nguy hiểm: Mạch chậm 42 lần/phút, huyết áp 90/60 mmHg, SpO2 chỉ đạt 90%. Ngoài ra, ông đau ngực dữ dội, môi tím nhẹ và đầu chi lạnh, những biểu hiện cảnh báo tình trạng suy tuần hoàn nặng.

Kết quả điện tâm đồ và xét nghiệm cho thấy ông B. bị nhồi máu cơ tim thành trước rộng cấp, biến chứng sốc tim ngay trong giờ đầu.

Hình ảnh mạch vành của bệnh nhân được tái thông sau can thiệp kịp thời. Ảnh: BVCC

Kíp trực Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả đã khẩn trương thiết lập đường truyền tĩnh mạch, hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc vận mạch, thuốc chống đông và kháng kết tập tiểu cầu. Đồng thời, bệnh viện hội chẩn khẩn với chuyên gia Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để thống nhất chẩn đoán và hướng xử trí cho ông B.

Sau khi tình trạng ban đầu được ổn định, bệnh nhân được chuyển tuyến với ê-kíp hồi sức gồm bác sĩ và điều dưỡng đi kèm nhằm đảm bảo an toàn trong suốt quá trình vận chuyển.

Theo người nhà, ông B. không có bệnh lý nền nhưng có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, trung bình khoảng 2 bao mỗi ngày.

Thông tin thêm về ca bệnh này, TTƯT.BSCKII Trần Quang Định, Trưởng khoa Phẫu thuật và Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, khi tiếp nhận, ông B. được chẩn đoán nhồi máu cơ tim trước rộng cấp giờ thứ hai, biến chứng sốc tim kèm rối loạn nhịp nguy hiểm.

Các bác sĩ đã cho bệnh nhân thở máy, sử dụng thuốc vận mạch và tiến hành can thiệp động mạch vành qua da cấp cứu ngay trong đêm.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy hẹp khít thân chung động mạch vành trái. Ê-kíp đã đặt một stent đoạn LM–LAD, các nhánh còn lại hẹp mức độ vừa và được điều trị nội khoa.

Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tiếp tục được hồi sức tích cực và theo dõi chặt chẽ.

Từ trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo hút thuốc lá là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây nhồi máu cơ tim, đặc biệt ở nam giới trung niên. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau tức ngực dữ dội, khó thở, vã mồ hôi, mệt lả, người dân cần đến cơ sở y tế ngay lập tức vì “thời gian vàng” cứu cơ tim chỉ tính bằng vài giờ đầu.