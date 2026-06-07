Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội rộ lên trào lưu ăn mực sống. Những con mực trong veo, còn cử động được nhúng thẳng vào cốc nước xốt chua cay, giòn sần sật. Sự hiếu kỳ và những lời quảng cáo về vị ngọt tự nhiên của món ăn này đã thu hút rất nhiều thực khách, đặc biệt là giới trẻ, tò mò muốn thử.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn y khoa, đây là một thói quen ăn uống rất nguy hại. Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Hà Nội) cảnh báo: "Đây là món ăn có quá nhiều rủi ro".

Theo chuyên gia, nhiều người lầm tưởng rằng việc ngâm mực vào chanh, mù tạt, ớt hay rượu sẽ khiến mực sống chín tái và sạch khuẩn. Tiến sĩ Giang khẳng định đây là một hiểu lầm rất nguy hiểm. Các loại gia vị này chỉ có tác dụng át mùi tanh và kích thích vị giác chứ không có khả năng diệt ký sinh trùng hay làm chín thực phẩm.

Món mực nháy được nhiều người tò mò ăn thử. Ảnh: Văn Hùng

“Theo chuẩn an toàn thực phẩm, nhiệt độ là yếu tố duy nhất tiêu diệt được ký sinh trùng và vi khuẩn. Để đảm bảo an toàn, hải sản phải được nấu chín đạt nhiệt độ tâm tối thiểu là 63 độ C", Tiến sĩ Giang khẳng định. Bà đưa ra các dẫn chứng về các mối nguy từ việc chế biến hải sản không an toàn:

Vi khuẩn Vibrio: Theo Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Mỹ, mỗi năm có khoảng 80.000 ca nhiễm vi khuẩn này do ăn hải sản. Nguy hiểm nhất là chủng Vibrio vulnificus (khoảng 150-200 ca/năm) với tỉ lệ tử vong cao (20%). Bệnh có thể diễn biến xấu chỉ sau 1-2 ngày.

Ký sinh trùng: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận các loại sán lá gây ra hơn 200.000 ca bệnh và hơn 7.000 ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu. Mực sống chính là vật chủ mang theo ấu trùng ký sinh trùng Anisakis. Triệu chứng nhiễm ký sinh trùng này là đau đớn dữ dội, nôn mửa, tiêu chảy, thậm chí dị ứng sốc phản vệ.

Những ai tuyệt đối phải tránh xa?

Tiến sĩ Giang nhấn mạnh, bất kỳ ai cũng có nguy cơ nhiễm bệnh nhưng những nhóm sau đây tuyệt đối không được thử món ăn này:

- Người đang có vết thương hở (vi khuẩn có thể xâm nhập ngay khi sơ chế mực).

- Người có bệnh gan, thận, đái tháo đường hoặc hệ miễn dịch kém.

- Người đang điều trị ung thư hoặc dùng thuốc ức chế miễn dịch.

- Trẻ nhỏ, người già và phụ nữ mang thai.

Với những nhóm trên, ăn mực sống không chỉ có nguy cơ gây đau bụng mà có thể là khởi đầu của nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm khuẩn.

Nếu sau khi ăn hải sản sống mà xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội, nôn, đi ngoài, sốt hay mệt lả, người dân cần chủ động bù nước bằng Oresol và đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

"Người dân không tự ý uống thuốc cầm tiêu chảy hay kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Việc tự chữa tại nhà dễ khiến vi khuẩn và độc tố bị giữ lại trong đường ruột, làm tình trạng bệnh trở nên nặng nề và nguy hiểm hơn”, Tiến sĩ Giang nói.