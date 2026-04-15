Bất ngờ suy thận chỉ từ dấu hiệu ngứa

Ông N.M.Đ (65 tuổi, trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong tình trạng ngứa âm ỉ, khó chịu “từ bên trong”, khiến ông mất ngủ kéo dài và phải gãi liên tục. Trước đó, dù cơn ngứa ngày càng nặng, ông vẫn nghĩ đây chỉ là biểu hiện dị ứng thông thường nên không quá lo lắng.

Gần đây, ông nhận thấy hai bọng mắt sưng rõ hơn. Tuy nhiên, ông Đ. cho rằng nguyên nhân là thiếu ngủ nên không đi kiểm tra sớm. Chỉ đến khi các triệu chứng kéo dài, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, ông mới quyết định đến bệnh viện thăm khám.

Kết quả xét nghiệm khiến chính ông cũng bất ngờ: Các bác sĩ xác định ông đã bị suy thận và bệnh đã tiến triển đến giai đoạn 4. Đây là giai đoạn nặng, chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, cần theo dõi và điều trị chặt chẽ để làm chậm tiến triển bệnh.

Theo tư vấn của bác sĩ, hiện tại ông Đ. được điều trị theo hướng bảo tồn, sử dụng thuốc kết hợp điều chỉnh lối sống lành mạnh nhằm kiểm soát triệu chứng và bảo vệ phần chức năng thận còn lại. Đồng thời, ông cần tái khám định kỳ mỗi 1-2 tháng để theo dõi diễn tiến của bệnh.

Điều đáng nói, khi nhận chẩn đoán suy thận, ông Đ. vẫn chưa thể tin vì trước nay sức khỏe khá tốt. Ngay cả triệu chứng ngứa kéo dài, ông cũng chỉ nghĩ đơn giản là do dị ứng, không ngờ lại là dấu hiệu cảnh báo một bệnh lý nghiêm trọng bên trong cơ thể.

Bệnh viện ghi nhận nhiều ca suy thận chỉ từ dấu hiệu ngứa trên da. Ảnh: Ngọc Lê.

Ghi nhận tại Bệnh viện Bạch Mai, có những bệnh nhân chỉ khi đến kiểm tra mới phát hiện mình đã bị suy thận ở giai đoạn muộn. Nhiều người từng trải qua cảm giác ngứa dai dẳng, gãi liên tục đến trầy xước da, thậm chí mất ngủ kéo dài.

Tuy nhiên, phần lớn lại chủ quan cho rằng đây chỉ là dị ứng thông thường, thay đổi thời tiết hoặc do dùng mỹ phẩm không phù hợp. Không ít trường hợp tự ý mua thuốc uống, bôi ngoài da hoặc đổi xà phòng mà không đi khám.

Đặc điểm ngứa do thận

Theo bác sĩ Mai Trà My - Trung tâm Thận Tiết niệu và Lọc máu - Bệnh viện Bạch Mai, ngứa do suy thận không phải là bệnh lý ngoài da đơn thuần mà là biểu hiện của tình trạng “nhiễm độc” từ bên trong cơ thể. Khi chức năng thận suy giảm, các chất cặn bã như urê, phốt pho không được đào thải hết sẽ tích tụ trong máu, từ đó kích thích các đầu dây thần kinh dưới da và gây ra cảm giác ngứa.

Điểm đặc trưng của kiểu ngứa này là cảm giác âm ỉ, râm ran, như xuất phát từ sâu bên trong chứ không phải trên bề mặt da. Người bệnh thường mô tả càng gãi càng không đỡ, thậm chí ngứa lan rộng và trở nên dữ dội hơn vào ban đêm. Chính điều này khiến nhiều người rơi vào tình trạng mất ngủ kéo dài, cơ thể mệt mỏi, suy giảm chất lượng sống rõ rệt.

Người bị suy thận còn thường xuyên gặp tình trạng da khô nghiêm trọng. Việc giảm tiết mồ hôi khiến da mất đi độ ẩm tự nhiên, trở nên nứt nẻ và dễ kích ứng. Bên cạnh đó, rối loạn chuyển hóa canxi - phốt pho trong cơ thể còn dẫn đến lắng đọng các tinh thể dưới da và trong thành mạch, làm tăng cảm giác ngứa ngáy và khó chịu.

Đáng chú ý, người bệnh có thể bị phù nhẹ ở mí mắt hoặc chân, khi ấn vào có dấu lõm lâu hồi phục. Nước tiểu cũng có sự thay đổi như nổi bọt lâu tan, sẫm màu hoặc lượng nước tiểu giảm. Một số trường hợp còn xuất hiện hơi thở có mùi khai nhẹ, cảm giác vị kim loại trong miệng, kèm theo tình trạng mệt mỏi kéo dài, da xanh xao và giảm khả năng tập trung.

Bác sĩ My cảnh báo, việc chủ quan trước những dấu hiệu này có thể khiến bệnh tiến triển âm thầm đến giai đoạn nặng mà người bệnh không hay biết. Khi đó, việc điều trị sẽ trở nên khó khăn hơn, thậm chí phải phụ thuộc vào các phương pháp như lọc máu định kỳ.

