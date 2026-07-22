Theo Tiến sĩ Eva L. Feldman, chuyên gia về thần kinh tại Đại học Michigan (Mỹ), sau một đêm ngủ, não bộ được "dọn dẹp" nhờ hệ glymphatic - mạng lưới loại bỏ các chất thải tích tụ sau quá trình chuyển hóa. Vì vậy, buổi sáng là thời điểm não tỉnh táo và sẵn sàng cho các hoạt động nhận thức.

Tiến sĩ Majid Fotuhi, chuyên gia tại Học viện Não bộ (Mỹ), cho biết giờ đầu tiên sau khi thức dậy có thể tạo nền tảng cho cả ngày. Ông cho rằng nếu bắt đầu ngày mới với suy nghĩ tích cực, chúng ta có nhiều khả năng trải nghiệm một ngày vui verh ơn.

Xem nhanh:
  • 1. Bắt đầu ngày mới với tâm thế tích cực
  • 2. Đừng vội bật dậy khỏi giường
  • 3. Rèn luyện trí não mỗi ngày
  • 4. Tập thể dục vào buổi sáng
  • 5. Ăn bữa sáng tốt cho não
1. Bắt đầu ngày mới với tâm thế tích cực

Theo The Healthy, căng thẳng kéo dài khiến nồng độ hormone cortisol luôn ở mức cao, từ đó gây hại cho vùng hải mã - khu vực chịu trách nhiệm về học tập và ghi nhớ. Một buổi sáng bình tĩnh, chủ động sẽ giúp bạn kiểm soát phản ứng căng thẳng tốt hơn.

Tiến sĩ Fotuhi khuyến nghị mọi người có thể hít thở sâu, thiền, dành thời gian ngoài trời, tạm rời mạng xã hội hoặc trò chuyện với người thân để giảm căng thẳng. 

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Vận động nhẹ nhàng trước khi ra khỏi giường tốt cho sức khỏe. Ảnh: AI
2. Đừng vội bật dậy khỏi giường

Nếu có thể, bạn hãy dành vài phút suy nghĩ về những ưu tiên trong ngày thay vì vội vàng bắt đầu công việc.

Tiến sĩ Fotuhi khuyên mỗi người nên tự nhắc mình rằng não là cơ quan quý giá nhất và cách chăm sóc não hôm nay sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều năm sau. Ông cũng gợi ý lên kế hoạch cho 5 yếu tố quan trọng của sức khỏe não bộ gồm tập luyện, dinh dưỡng, giấc ngủ, kiểm soát căng thẳng và kích thích trí não.

3. Rèn luyện trí não mỗi ngày

Theo Tiến sĩ Feldman, các hoạt động như đọc sách, viết, giải ô chữ hoặc sudoku đều kích thích não hoạt động hiệu quả hơn.

Trong khi đó, Tiến sĩ Fotuhi khuyến khích viết ra ba điều vào mỗi buổi sáng: mục tiêu dài hạn đang hướng tới, niềm tin rằng bản thân có thể phát triển nhờ nỗ lực và thái độ lạc quan trước những thử thách trong ngày.

4. Tập thể dục vào buổi sáng

Chạy bộ, đạp xe, bơi lội hay tập yoga đều kích thích hoạt động của các tế bào thần kinh. Theo Tiến sĩ Feldman, các môn thể thao đồng đội còn mang lại lợi ích nhờ tăng cường giao tiếp xã hội - yếu tố có lợi cho sức khỏe não khi lớn tuổi.

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí GeroScience cho thấy 12 tuần tập luyện sức mạnh có liên quan đến những thay đổi tích cực ở vùng hải mã, phản ánh khả năng học hỏi và thích nghi của não.

5. Ăn bữa sáng tốt cho não

Tiến sĩ Fotuhi khuyến nghị bữa sáng nên giàu protein và chất xơ, kết hợp với cà phê hoặc trà. Ông cũng gợi ý bổ sung các thực phẩm có thể làm chậm suy giảm nhận thức như rau lá xanh, các loại hạt, dầu ô liu, trái cây, thịt gia cầm và cá.