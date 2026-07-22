Theo Tiến sĩ Eva L. Feldman, chuyên gia về thần kinh tại Đại học Michigan (Mỹ), sau một đêm ngủ, não bộ được "dọn dẹp" nhờ hệ glymphatic - mạng lưới loại bỏ các chất thải tích tụ sau quá trình chuyển hóa. Vì vậy, buổi sáng là thời điểm não tỉnh táo và sẵn sàng cho các hoạt động nhận thức.

Tiến sĩ Majid Fotuhi, chuyên gia tại Học viện Não bộ (Mỹ), cho biết giờ đầu tiên sau khi thức dậy có thể tạo nền tảng cho cả ngày. Ông cho rằng nếu bắt đầu ngày mới với suy nghĩ tích cực, chúng ta có nhiều khả năng trải nghiệm một ngày vui verh ơn.