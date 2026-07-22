Theo The Healthy, căng thẳng kéo dài khiến nồng độ hormone cortisol luôn ở mức cao, từ đó gây hại cho vùng hải mã - khu vực chịu trách nhiệm về học tập và ghi nhớ. Một buổi sáng bình tĩnh, chủ động sẽ giúp bạn kiểm soát phản ứng căng thẳng tốt hơn.
Tiến sĩ Fotuhi khuyến nghị mọi người có thể hít thở sâu, thiền, dành thời gian ngoài trời, tạm rời mạng xã hội hoặc trò chuyện với người thân để giảm căng thẳng.
Nếu có thể, bạn hãy dành vài phút suy nghĩ về những ưu tiên trong ngày thay vì vội vàng bắt đầu công việc.
Tiến sĩ Fotuhi khuyên mỗi người nên tự nhắc mình rằng não là cơ quan quý giá nhất và cách chăm sóc não hôm nay sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều năm sau. Ông cũng gợi ý lên kế hoạch cho 5 yếu tố quan trọng của sức khỏe não bộ gồm tập luyện, dinh dưỡng, giấc ngủ, kiểm soát căng thẳng và kích thích trí não.
Theo Tiến sĩ Feldman, các hoạt động như đọc sách, viết, giải ô chữ hoặc sudoku đều kích thích não hoạt động hiệu quả hơn.
Trong khi đó, Tiến sĩ Fotuhi khuyến khích viết ra ba điều vào mỗi buổi sáng: mục tiêu dài hạn đang hướng tới, niềm tin rằng bản thân có thể phát triển nhờ nỗ lực và thái độ lạc quan trước những thử thách trong ngày.
Chạy bộ, đạp xe, bơi lội hay tập yoga đều kích thích hoạt động của các tế bào thần kinh. Theo Tiến sĩ Feldman, các môn thể thao đồng đội còn mang lại lợi ích nhờ tăng cường giao tiếp xã hội - yếu tố có lợi cho sức khỏe não khi lớn tuổi.
Một nghiên cứu công bố trên tạp chí GeroScience cho thấy 12 tuần tập luyện sức mạnh có liên quan đến những thay đổi tích cực ở vùng hải mã, phản ánh khả năng học hỏi và thích nghi của não.
Tiến sĩ Fotuhi khuyến nghị bữa sáng nên giàu protein và chất xơ, kết hợp với cà phê hoặc trà. Ông cũng gợi ý bổ sung các thực phẩm có thể làm chậm suy giảm nhận thức như rau lá xanh, các loại hạt, dầu ô liu, trái cây, thịt gia cầm và cá.