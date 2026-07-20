Chuyên gia Manaker là tác giả của 3 cuốn sách và là cây bút chuyên viết về sức khỏe, dinh dưỡng, lối sống. Mới đây, cô chia sẻ cảm nhận thay đổi của cơ thể khi ăn cơm thường xuyên trên Prevention:

Là một chuyên gia dinh dưỡng, tôi thường xuyên nghe những câu hỏi như: "Cơm chẳng phải chỉ toàn tinh bột rỗng sao?" hay "Ăn cơm có làm tăng đường huyết không?". Trong khi đó, tôi luôn yêu thích cơm vì đây là món ăn ngon, có thể kết hợp với hầu hết thực phẩm. Muốn kiểm chứng những quan điểm trái chiều về cơm, tôi quyết định ăn cơm mỗi ngày trong suốt một tuần và theo dõi những thay đổi của cơ thể.

Điều gì xảy ra khi tôi ăn cơm mỗi ngày trong một tuần?

Tôi không áp dụng một thực đơn hoàn hảo hay cân đo từng bát cơm. Hầu hết các ngày, tôi ăn cơm trắng vì đó là loại tôi thích và luôn có sẵn. Một vài ngày, tôi thay bằng gạo lứt.

Cơm không 'xấu' như nhiều người nghĩ. Ảnh: Ban Mai

Sau một tuần, tôi nhận thấy chủ yếu là những thay đổi tích cực. Tôi no lâu hơn, đặc biệt khi ăn cơm cùng protein, chất béo lành mạnh và nhiều rau. Tôi không còn cảm giác uể oải vào giữa buổi chiều như sau những bữa trưa vội vã trước đây.

Tôi cũng thấy việc chuẩn bị bữa tối trở nên dễ dàng hơn. Có sẵn cơm làm nền giúp tôi không phải mất nhiều thời gian nghĩ xem sẽ nấu gì.

Tuy nhiên, điều quan trọng là tôi không chỉ ăn một bát cơm riêng lẻ. Tôi luôn kết hợp cơm với rau, thực phẩm giàu protein và chất béo tốt. Nếu chỉ ăn cơm mà không có các thực phẩm khác đi kèm, kết quả có thể sẽ khác.

Ai nên hạn chế ăn cơm?

Người mắc hoặc có nguy cơ đái tháo đường type 2 nên chú ý đến loại gạo, khẩu phần và các thực phẩm ăn kèm. Gạo lứt được cho là có liên quan đến nguy cơ mắc đái tháo đường type 2 thấp hơn so với gạo trắng.

Những người mắc bệnh thận hoặc có các bệnh lý đặc biệt cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để lựa chọn lượng và loại gạo phù hợp.

Sau một tuần ăn cơm mỗi ngày, tôi cho rằng cơm xứng đáng có một danh tiếng tốt hơn. Đây là thực phẩm có giá thành hợp lý, dễ chế biến, dễ kết hợp và có thể là một phần của chế độ ăn cân bằng.

Điều quan trọng không phải là loại bỏ cơm mà là chú ý đến khẩu phần, lựa chọn loại gạo phù hợp và xây dựng bữa ăn với đầy đủ rau, protein và chất béo lành mạnh. Theo tôi, chính cách kết hợp thực phẩm mới tạo nên một chế độ ăn tốt cho sức khỏe.