Ăn chuối khi chưa chín hẳn

Để giúp đường huyết ổn định hơn, bạn nên ăn chuối trước khi chúng chín hoàn toàn. Theo nghiên cứu đăng trên Plos One, chuối xanh chứa nhiều chất xơ và tinh bột kháng hơn chuối chín vàng. Chất xơ có tác dụng hỗ trợ điều hòa đường huyết. Trong khi đó, tinh bột kháng là loại carbohydrate không được tiêu hóa ở ruột non mà đi xuống đại tràng để tạo ra các axit béo chuỗi ngắn. Quá trình này làm chậm tốc độ glucose đi vào máu.

Một thử nghiệm lâm sàng trên người mắc đái tháo đường và tiền đái tháo đường cho thấy tinh bột kháng có thể giảm nhẹ đường huyết lúc đói và HbA1c - chỉ số phản ánh khả năng kiểm soát đường huyết trong thời gian dài.

Khi chuối chín, tinh bột sẽ dần chuyển hóa thành các loại đường như glucose và fructose, có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao hơn.