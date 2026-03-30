2 năm không dám "yêu"

Chị N.P.T (27 tuổi, trú tại Hà Nội) tìm đến bác sĩ vì chứng bệnh khó nói. Theo chị T., trước khi tiến tới hôn nhân, chị và bạn trai mong muốn tìm sự hòa hợp nên đã chủ động thử quan hệ. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không thành công.

Mỗi lần ân ái, chị T. cảm thấy đau buốt dữ dội. Cơ thể phản ứng một cách vô thức với hiện tượng co cứng vùng kín, khiến việc quan hệ không thể tiếp tục.

Ban đầu, cả hai cho rằng nguyên nhân đến từ tâm lý căng thẳng hoặc thiếu kinh nghiệm. Thế nhưng, sau nhiều lần thử lại, tình trạng không cải thiện mà còn khiến nỗi sợ hãi của chị T. ngày càng lớn. Cuối cùng, cặp đôi né tránh chuyện chăn gối gần 2 năm. Việc sống thử không thành, họ cũng không dám tính tới chuyện hôn nhân. Chị T. mất tự tin, lo lắng về khả năng hòa hợp tình dục - yếu tố mà cô gái này luôn xem là quan trọng trong một mối quan hệ lâu dài.

Không chỉ là vấn đề thể chất, tình trạng trên dần trở thành áp lực tâm lý đè nặng lên người phụ nữ trẻ. Sau khi chủ động tìm hiểu thông tin, chị T. quyết định cùng bạn trai đi khám.

Bác sĩ Ngọc khám cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Minh Ngọc - Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, cho biết - bệnh nhân có biểu hiện điển hình của hội chứng co thắt âm đạo. Đây là hiện tượng co cơ không tự chủ, đau rát khi có sự thâm nhập và người bệnh luôn mang tâm lý sợ hãi khi nghĩ đến quan hệ tình dục.

Kết quả chẩn đoán xác định bệnh nhân mắc co thắt âm đạo độ 3, nguyên nhân chính là tăng trương lực cơ sàn chậu. Đây là một dạng rối loạn chức năng tình dục khá phổ biến nhưng thường bị bỏ qua do tâm lý e ngại.

Theo bác sĩ Ngọc, co thắt âm đạo là tình trạng các cơ vùng chậu co lại ngoài ý muốn, cản trở việc thâm nhập. Bệnh có thể được nhận biết qua thăm khám lâm sàng, tuy nhiên việc xác định mức độ và nguyên nhân cụ thể để điều trị hiệu quả lại đòi hỏi chuyên môn sâu.

Chị T. được chỉ định điều trị kết hợp giữa tập kiểm soát cơ sàn chậu và sử dụng dụng cụ nong âm đạo theo lộ trình. Phương pháp giúp cơ thể thích nghi dần, giảm phản xạ co thắt và cải thiện cảm giác đau.

Việc điều trị có hiệu quả khá lớn, hơn 95% số bệnh nhân dạng tăng trương lực cơ có thể phục hồi và quan hệ bình thường nếu tuân thủ đúng hướng dẫn.

Sự đồng hành về tâm lý

Các bác sĩ chia sẻ, trong quá trình chị T. điều trị, người bạn trai luôn đồng hành. Anh kiên nhẫn động viên và cùng bệnh nhân đi khám.

Theo chuyên gia, đây là yếu tố có vai trò quan trọng không kém trong điều trị. Thực tế cho thấy, những rối loạn trong đời sống tình dục nếu kéo dài dễ dẫn đến mâu thuẫn, thậm chí đổ vỡ khi một trong hai người mất kiên nhẫn.

Sự chia sẻ, cảm thông từ bạn tình không chỉ giúp giảm áp lực tâm lý mà còn góp phần quyết định hiệu quả điều trị.

Bác sĩ Ngọc cho biết thêm những vấn đề liên quan đến đời sống tình dục không hiếm gặp nhưng thường bị che giấu. Việc âm thầm chịu đựng hoặc trì hoãn thăm khám có thể khiến tình trạng kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc cá nhân.

Phụ nữ khi gặp các dấu hiệu bất thường như đau khi quan hệ, co cứng không kiểm soát hay sợ hãi kéo dài… nên chủ động tìm đến cơ sở chuyên khoa để được tư vấn và điều trị kịp thời. Đôi khi, chỉ cần đúng phương pháp và đủ kiên nhẫn, những “rào cản thầm kín” hoàn toàn có thể được tháo gỡ.