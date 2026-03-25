Đêm 24/3, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh) kích hoạt báo động đỏ liên viện, kịp thời cấp cứu một sản phụ tại đảo Quan Lạn.

Sản phụ được đưa đến Phòng khám Đa khoa khu vực Quan Lạn trong tình trạng đau bụng, đã vỡ ối. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện biến chứng sa màng rau. Đây là tình trạng sản khoa nguy hiểm có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng thai nhi nếu không xử trí kịp thời. Ngay lập tức, phòng khám tiến hành hội chẩn liên viện với cơ sở y tế ở đất liền để xin hỗ trợ chuyên môn.

Nhận định đây là ca cấp cứu khẩn cấp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn nhanh chóng kích hoạt quy trình báo động đỏ, điều động xuồng cấp cứu cùng ê-kíp y bác sĩ vượt biển trong đêm ra đảo. Dù điều kiện thời tiết phức tạp, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, kíp cấp cứu vẫn kịp thời tiếp cận bệnh nhân.

Ê-kíp y tế hỗ trợ đưa sản phụ vào đất liền. Ảnh: BVCC.

Khi ở đảo, các bác sĩ tiến hành xử trí cấp cứu, hỗ trợ sản phụ sinh con an toàn, đồng thời thực hiện các biện pháp chuyên môn như kiểm soát chảy máu, xử trí tử cung sau sinh, khâu vết cắt và hồi sức sơ sinh. Sau đó, hai mẹ con được chuyển về Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn (cơ sở 1) để tiếp tục theo dõi.

Nhờ can thiệp kịp thời, đúng chuyên môn, cả mẹ và bé đều qua cơn nguy kịch. Bé trai chào đời khỏe mạnh, nặng 3kg. Sức khoẻ của sản phụ hiện ổn định.

Theo các bác sĩ, sa màng rau là tình trạng màng ối hoặc bánh rau tụt xuống trước phần thai, thường xảy ra sau khi vỡ ối. Đây là cấp cứu tối khẩn do có thể chèn ép dây rốn, làm gián đoạn cung cấp oxy cho thai nhi, dẫn đến suy thai cấp hoặc tử vong nếu không xử trí kịp thời.

Đáng lưu ý, sản phụ không khám thai định kỳ trong suốt thai kỳ nên không phát hiện sớm các nguy cơ. Các chuyên gia khuyến cáo, việc khám thai đầy đủ và đúng lịch có vai trò quan trọng trong theo dõi thai kỳ, phát hiện sớm bất thường và giảm thiểu rủi ro cho cả mẹ và bé.

