Có thể hỗ trợ người bị gan nhiễm mỡ Lợi ích của trà xanh chủ yếu đến từ nhóm hợp chất thực vật gọi là catechin, đặc biệt là epigallocatechin gallate (EGCG). Bạn có thể uống trà xanh hằng ngày. Ảnh: Ban Mai Bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa xảy ra khi mỡ tích tụ quá nhiều trong tế bào gan. Tình trạng trên hiện ảnh hưởng đến khoảng 30% số người trưởng thành trên thế giới và thường đi kèm béo phì, đái tháo đường type 2 hoặc tăng triglyceride máu. Theo các nghiên cứu, EGCG có thể tác động đến quá trình tích tụ mỡ, stress oxy hóa, kháng insulin và viêm. Một số nghiên cứu trên người cũng ghi nhận việc uống trà xanh giúp cải thiện các chỉ số sức khỏe gan, dù vẫn cần thêm các thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn để khẳng định hiệu quả.

Có thể giảm men gan Men gan tăng cao thường là dấu hiệu của tổn thương hoặc bệnh lý về gan. Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Malina Malkani, duy trì thói quen uống trà xanh có liên quan đến giảm men gan, thậm chí chỉ sau vài tuần sử dụng đều đặn. Những cải thiện này rõ rệt hơn ở người mắc bệnh gan, trong khi kết quả ở người khỏe mạnh vẫn chưa thống nhất.

Có thể hỗ trợ bảo vệ tế bào gan Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Johannah Katz, các catechin trong trà xanh có thể tăng cường khả năng chống oxy hóa, điều hòa phản ứng viêm và hỗ trợ chuyển hóa chất béo trong gan, giúp tế bào gan loại bỏ các phần hư hại. Chuyên gia Malkani cho biết những người duy trì thói quen uống trà xanh trong nhiều tháng có nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ và ung thư gan thấp hơn, có thể nhờ tác dụng chống oxy hóa và chống viêm.