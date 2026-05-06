Ngày 6/5, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM) thông tin, các bác sĩ tại đây vừa điều trị cho nữ bệnh nhân 17 tuổi với nhiều vết thương thấu bụng.

Trước đó, tối 11/4, bệnh nhân N.T.T.T được đưa vào cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu nặng, niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh 150 lần/phút, huyết áp tụt sâu kèm theo 3 vết thương vùng bụng đang chảy máu. Nhận định đây là tình huống tối khẩn, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ, chuyển người bệnh thẳng vào phòng mổ.

Trong quá trình phẫu thuật, êkip ghi nhận ổ bụng của T. chứa khoảng 2.000 ml máu, tương đương gần một nửa lượng máu trong cơ thể. Thăm dò cho thấy nhiều tổn thương đặc biệt nghiêm trọng như thủng tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch thận trái; tổn thương động - tĩnh mạch mạc treo tràng trên; thủng đại tràng ngang và 6 lỗ thủng ruột non.

Ê-kíp đã khẩn trương triển khai các kỹ thuật chuyên sâu nhằm kiểm soát chảy máu từ các mạch lớn và xử trí tổn thương đường tiêu hóa. Ca mổ với sự phối hợp đồng bộ của bác sĩ phẫu thuật và các khoa Hồi sức cấp cứu, Gây mê hồi sức, Hồi sức tích cực - Chống độc.

Đây là trường hợp có tiên lượng tử vong rất cao, nếu chậm trễ chỉ vài phút, cơ hội sống gần như không còn.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực với truyền máu khối lượng lớn, lọc máu và sử dụng thuốc vận mạch. Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân đã có thể ăn uống, ngồi dậy và xuất viện.

