Ung thư từ 1 dấu hiệu

Ông N.X.L (74 tuổi, trú ở Hà Nội) đến Bệnh viện K (Hà Nội) khám bệnh khi phát hiện đại tiện có vệt máu. Ngoài ra, ông còn thi thoảng thấy đau bụng.

Qua nội soi và thăm khám, các bác sĩ phát hiện ông L. có khối u sùi chiếm khoảng một nửa chu vi trực tràng, nằm cách rìa hậu môn khoảng 6cm. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) và nội soi đại tràng cho thấy khối u nằm ở đoạn trực tràng trung bình, có chiều dài khoảng 3,5cm. Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư trực tràng giai đoạn III (3B), tức khối u đã tiến triển tại chỗ và có dấu hiệu di căn hạch lân cận.

Khi nghe đến ung thư, người đàn ông này khá bình tĩnh và tin tưởng theo tư vấn của bác sĩ. Ông cho rằng có bệnh thì chữa, không coi đó là "án tử".

Sau hội chẩn, các bác sĩ Khoa Ngoại Tiêu hóa 2 (Bệnh viện K) đã xây dựng phác đồ điều trị phù hợp cho người bệnh. Trước khi phẫu thuật, ông L. được hóa xạ trị tiền phẫu nhằm làm giảm kích thước khối u, giúp tăng hiệu quả điều trị.

Ông L. sau phẫu thuật. Ảnh: Mạnh Trần.

Kết quả sau điều trị cho thấy khối u đáp ứng tốt, không còn dấu hiệu xâm lấn các tổ chức xung quanh hay hạch vùng. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là vị trí khối u nằm rất thấp trong trực tràng, đòi hỏi phẫu thuật phải có độ chính xác cao để vừa cắt bỏ triệt để tổn thương ung thư vừa bảo tồn chức năng sinh lý cho người bệnh.

TS.BS Đoàn Trọng Tú - Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 2, Bệnh viện K và ê-kíp đã quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi robot cắt đoạn trực tràng kết hợp vét hạch cho bệnh nhân.

Theo các bác sĩ, phẫu thuật ung thư trực tràng thấp là kỹ thuật khó bởi trực tràng nằm sâu trong khung chậu, xung quanh là nhiều cơ quan quan trọng như bàng quang, niệu quản, mạch máu lớn và hệ thần kinh chi phối chức năng tiểu tiện, sinh dục.

Đặc biệt, cực dưới của khối u chỉ cách rìa hậu môn khoảng 5,6mm và cách ranh giới hậu môn - trực tràng khoảng 3,3mm. Đây là vị trí rất khó tiếp cận bằng phương pháp mổ mở truyền thống nếu muốn đảm bảo diện cắt an toàn nhưng vẫn giữ được cơ thắt hậu môn cho người bệnh.

Nhờ sự hỗ trợ của hệ thống robot hiện đại, các bác sĩ có thể phẫu tích chính xác từng lớp mô, bóc tách khối u khỏi các cấu trúc xung quanh với hình ảnh rõ nét và thao tác tinh vi hơn.

Sau phẫu thuật, ông L. hồi phục tích cực, ít đau, gần như không mất máu và thời gian nằm viện được rút ngắn đáng kể so với mổ mở.

Theo bác sĩ Tú, với bệnh nhân ung thư trực tràng, đặc biệt là những trường hợp tổn thương thấp và phức tạp, mục tiêu điều trị không chỉ là loại bỏ triệt để khối u mà còn phải cố gắng bảo tồn cơ thắt hậu môn để duy trì chất lượng sống sau điều trị.

Dấu hiệu cần đi khám ngay

Bác sĩ Tú khuyến cáo người dân cần chủ động khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư đường tiêu hóa. Việc phát hiện sớm có ý nghĩa rất lớn trong điều trị, đặc biệt với người cao tuổi.

So với các loại ung thư đường tiêu hóa khác, cơ hội chữa khỏi ung thư đại tràng cao hơn, tỉ lệ sống trên 5 năm từ 40-60%, ở giai đoạn càng sớm, tiên lượng càng tốt. Tuy nhiên, do biểu hiện bệnh không đặc trưng nên thường bị bỏ qua.

Triệu chứng bệnh:

- Rối loạn tiêu hóa, đi ngoài ra máu.

- Đau bụng dai dẳng, đầy hơi, buồn nôn.

- Giảm cân nhanh và mệt mỏi không rõ nguyên nhân.

Ngoài ra, bác sĩ Tú khẳng định, tuổi tác không phải là lý do để buông xuôi khi mắc ung thư. Nếu điều kiện sức khỏe cho phép và được điều trị đúng chuyên khoa, ngay cả bệnh nhân ngoài 70-80 tuổi vẫn có cơ hội điều trị hiệu quả.

