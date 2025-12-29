Trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Mai Văn Lực - Khoa Ngoại Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết, vừa tiếp nhận một ca bệnh rất đặc biệt với chi chít sỏi thận, bác sĩ cũng không đếm xuể.

Bệnh nhân là bà M. (57 tuổi) được phát hiện có rất nhiều sỏi trong cả hai quả thận sau hơn 10 năm không tái khám.

Câu chuyện bắt đầu từ một tin nhắn cầu cứu gửi đến bác sĩ điều trị. Người nhắn là con gái bà M, hiện sinh sống xa nhà. Trong tin nhắn, chị cho biết mẹ mình được bác sĩ tuyến dưới chẩn đoán “thận gần như hỏng hoàn toàn”, cần chuyển gấp lên tuyến trên. Chồng mất sớm, một mình nuôi con, bà M. nhiều năm qua luôn giấu bệnh vì sợ tốn kém, dù từng trải qua phẫu thuật mổ mở sỏi thận cả hai bên.

Theo lời người nhà, đáng lẽ sau ca mổ cách đây khoảng 10 năm, bà M. cần được theo dõi và khám định kỳ. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh kinh tế eo hẹp và tâm lý “chịu được thì chịu”, bà đã bỏ qua các lần tái khám. Chỉ đến khi cơn đau dữ dội khiến bà M. kiệt sức, con cái vội vàng đưa mẹ đi viện.

Bác sĩ can thiệp xử lý sỏi thận cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ tuyến dưới đã nhanh chóng chuyển hồ sơ lên tuyến trung ương trong tình trạng khẩn cấp. Hình ảnh chẩn đoán cho thấy hai quả thận của bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng, đài bể thận biến dạng, giãn căng, chức năng suy giảm nặng. Đặc biệt, trên nền những vết mổ cũ rất nhiều sỏi li ti bám dày đặc, khiến ngay cả bác sĩ cũng không khỏi bất ngờ.

“Đây là một trong những ca sỏi thận phức tạp hiếm gặp. Nguy cơ mất thận rất cao nếu xử lý không cẩn trọng. Tuy nhiên, trước hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân, ê-kíp đã quyết định tiếp nhận và lên phương án điều trị tối ưu nhất", bác sĩ Lực cho biết.

Ca phẫu thuật đầu tiên diễn ra vào buổi tối muộn, toàn bộ ê-kíp phẫu thuật, gây mê và điều dưỡng đều tập trung cao độ, tỉ mỉ xử lý từng viên sỏi, khơi thông dòng chảy nước tiểu nhằm bảo tồn tối đa chức năng thận cho bệnh nhân. Ca mổ kết thúc lúc 23h30 cùng ngày.

Sau hai lần can thiệp, kết quả vượt xa dự kiến ban đầu. Phim chụp kiểm tra cho thấy hệ thống thận đã sạch sỏi, các ống dẫn lưu được rút hoàn toàn, chức năng thận hồi phục rõ rệt. Bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định, tinh thần phấn chấn. Ban đầu, các bác sĩ dự kiến phải can thiệp 4-5 lần do mức độ phức tạp, song nhờ sự phối hợp chặt chẽ của ê-kíp, quá trình điều trị đã rút ngắn đáng kể.

Bác sĩ Lực cho biết, trường hợp của bà M. không phải cá biệt. Nhiều người vì hoàn cảnh khó khăn hay tâm lý sợ làm phiền con cái đã trì hoãn điều trị.

Sỏi thận hay bất kỳ bệnh lý nào, nếu không được theo dõi định kỳ, có thể âm thầm phá hủy cơ thể trong nhiều năm. "Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời không chỉ giảm chi phí mà còn giúp tránh những biến chứng nặng nề, nguy hiểm đến tính mạng", bác sĩ Lực khuyến cáo.

Để phòng sỏi thận, mỗi người nên bổ sung 2-3 lít nước mỗi ngày để duy trì thận khỏe mạnh. Thói quen nhịn tiểu phổ biến ở dân văn phòng cũng khiến nước tiểu bị giữ lâu, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng thận và sinh sỏi.

Bên cạnh các yếu tố lối sống, những nguyên nhân khác như bất thường cấu trúc đường tiết niệu, rối loạn chuyển hóa canxi, thay đổi pH nước tiểu, di truyền, môi trường làm việc nóng bức hoặc nguồn nước nhiễm đá vôi cũng góp phần không nhỏ gây ra sỏi thận.

