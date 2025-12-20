Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) mới đây đã tiếp nhận bệnh nhân nam 48 tuổi (Thanh Hóa) trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn nhiều, tiêu chảy và vàng da.

Kết quả xét nghiệm cho thấy người đàn ông này bị suy thận cấp và tổn thương gan nghiêm trọng. Nguyên nhân được xác định là ăn phải canh cá trắm chứa mật cá bị vỡ.

Theo người nhà bệnh nhân, gia đình đã nấu canh cá trắm mua từ chợ. Trong quá trình ăn, món canh có vị đắng do mật cá bị vỡ. Những người khác trong gia đình nhận ra và không ăn nhưng bệnh nhân đã ăn cả thịt và uống hết nước canh. Sau bữa ăn, bệnh nhân nhanh chóng xuất hiện các triệu chứng ngộ độc và phải nhập viện cấp cứu.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết, ăn hoặc nuốt mật cá gây ngộ độc nặng do có chứa độc tố 5α-cyprinol, một chất độc không bị phá hủy khi nấu chín, gây tổn thương gan và thận, dẫn đến suy thận cấp nếu không được cấp cứu kịp thời.

Mật của các loài cá thuộc họ cá chép như cá trắm, cá mè trắng, cá chép Việt Nam… chứa độc tố này, có thể gây ngộ độc nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Ngoài cá, mật động vật khác như mật lợn, mật rắn cũng chứa độc tố nguy hiểm.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn, uống hoặc nuốt mật cá và mật động vật vì việc này tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe và bệnh truyền nhiễm.

Tiến sĩ Nguyên cũng cảnh báo về nguy cơ vi khuẩn, virus, ký sinh trùng có thể mang theo trong mật động vật, gây bệnh lây từ động vật sang người. Do thiếu xét nghiệm chuyên sâu để phát hiện các tác nhân gây bệnh từ động vật, việc chẩn đoán và điều trị trở nên phức tạp và khó khăn.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi chế biến cá, cần loại bỏ hoàn toàn mật cá, nếu mật bị vỡ, cần rửa sạch kỹ bằng nước để tránh nguy cơ ngộ độc.

