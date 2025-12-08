Thận được ví như “nhà máy lọc” của cơ thể, đảm nhiệm thải độc, điều hòa nước - muối - điện giải. Khi bị sử dụng quá mức hoặc tổn thương liên tục, thận khó trở lại trạng thái ban đầu. Nhiều trường hợp được chẩn đoán khi bệnh đã vào giai đoạn trung hoặc muộn. Nghiên cứu cho thấy một số đơn vị thận có thể mất khả năng hoạt động vĩnh viễn, khiến việc dùng thuốc bổ hay dinh dưỡng không thể phục hồi hoàn toàn.

Giai đoạn đầu, bệnh thận hầu như không biểu hiện triệu chứng. Khi xuất hiện mệt mỏi kéo dài, phù nề, tiểu đêm nhiều, thiếu máu hoặc nước tiểu có bọt, chức năng thận có thể đã suy giảm 30-50%. Một số hành vi còn gây tổn thương mạch máu, xơ hóa cầu thận và viêm mạn tính, dẫn đến hư hại không thể đảo ngược.

Theo Aboluowang, dưới đây là 5 hành vi làm tăng tốc độ vắt kiệt thận mà nhiều người vẫn mắc phải:

1. Ăn mặn kéo dài

Nhiều gia đình ăn dưa muối, đồ ngâm, nước tương thường xuyên khiến lượng muối tiêu thụ trung bình mỗi ngày lên tới 11g, gấp đôi khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Ăn mặn làm tăng gánh nặng lên thận, gây tăng huyết áp và xơ hóa cầu thận. Người ăn mặn có nguy cơ mắc bệnh thận mạn cao hơn 23%.

Ăn những món nhiều đạm, nhiều muối dễ dẫn tới gánh nặng cho thận. Ảnh: Ban Mai

2. Ăn nhiều đạm, purine

Lẩu, tiệc tùng và ăn khuya khiến một số người tiêu thụ quá mức thịt và hải sản. Chất thải chuyển hóa tăng buộc thận làm việc quá tải. Người ăn nhiều đạm (trên 1,5g/kg cân nặng) có tốc độ suy giảm chức năng thận nhanh hơn 15% mỗi năm. Người bị cao huyết áp, mỡ máu hoặc acid uric cao càng phải hạn chế đạm và thực phẩm giàu purine.

3. Lạm dụng thuốc giảm đau và thực phẩm chức năng

Nhiều người uống thuốc giảm đau ngay khi đau đầu, đau khớp hoặc dùng sản phẩm bổ thận không rõ nguồn gốc. Một số loại thuốc giảm đau có thể gây tổn thương thận, làm tăng nguy cơ suy thận cấp 30-40%. Thực phẩm chức năng kém chất lượng còn gây hại cho cả gan và thận.

4. Uống ít nước và nhịn tiểu

Nhiều người uống ít nước vì bận rộn hoặc sợ tiểu đêm. Gần một nửa số người trung niên và cao tuổi uống dưới 1.000ml/ngày. Thiếu nước khiến nước tiểu cô đặc, tăng áp lực thải độc, dễ gây nhiễm trùng và sỏi thận. Nhịn tiểu thường xuyên còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và ứ nước thận.

5. Không kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu

Nhiều người chủ quan với chỉ số huyết áp, đường huyết, mỡ máu tăng nhẹ. Tuy nhiên, vi mạch thận rất dễ tổn thương bởi tăng huyết áp và đường huyết. Hơn 70% số bệnh nhân thận mạn bị tăng huyết áp, trong khi tiểu đường và rối loạn mỡ máu là nguyên nhân phổ biến dẫn tới suy thận. Việc uống thuốc không đúng hoặc kiểm soát kém có thể khiến thận nhanh chóng suy yếu.