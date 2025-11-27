Suy thận vì dùng thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc

Anh N.X.H (32 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội) đến Bệnh viện Bạch Mai khám vì mệt mỏi, tiểu ít, ăn uống không ngon miệng. Các bác sĩ chỉ định anh thực hiện các xét nghiệm lâm sàng và cận lâm sàng. Kết quả khiến anh bàng hoàng vì chức năng thận đã suy giảm nặng, tình trạng này có thể đã kéo dài từ rất lâu nhưng bệnh nhân không biết.

Anh H. rất yêu thích tập gym và thường xuyên sử dụng thực phẩm chức năng "bổ thận tráng dương, tăng cơ" được quảng cáo trên mạng mà không rõ nguồn gốc trong thời gian dài. Đây có thể là nguyên nhân dẫn tới suy thận.

Bác sĩ Dương Minh Tuấn - Khoa Nội tiết và Đái tháo đường (Bệnh viện Bạch Mai) cho rằng suy thận ở người trẻ có nguyên nhân là lạm dụng thuốc và thực phẩm chức năng.

Thuốc giảm đau (như ibuprofen, aspirin), thuốc kháng sinh, thực phẩm bổ thận, giảm cân, làm đẹp… nếu dùng không có chỉ định y khoa đều có thể gây viêm thận kẽ, hoại tử ống thận. Nhiều ca suy thận cấp đã xảy ra chỉ vì dùng vài viên thuốc bổ mua qua mạng.

Người bệnh phải chạy thận nhân tạo 3 buổi/tuần, mỗi buổi 4-5 giờ, kèm theo đó là chi phí điều trị lớn hằng năm, chưa kể ảnh hưởng đến công việc, tinh thần và khả năng sinh sản.

Lạm dụng thực phẩm chức năng có thể gây hại thận. Ảnh minh họa: P.T.

5 không khi uống thực phẩm chức năng

Nhiều người quan niệm “thuốc bổ thì uống càng nhiều càng tốt” hoặc “không bổ ngang cũng bổ dọc”. Tuy nhiên, những sai lầm trong cách sử dụng không chỉ khiến cơ thể không hấp thu được dưỡng chất mà thậm chí còn có thể phản tác dụng, gây hại cho sức khỏe.

1. Không dùng quá nhiều

Theo Thạc sĩ, dược sĩ Lê Thu Giang - Khoa Dược , Bệnh viện 198 (Hà Nội), thuốc bổ không phải là thực phẩm thông thường hay kẹo có thể ăn tùy ý, khi dùng quá nhiều sẽ gây hại cho cơ thể. Đặc biệt là các vitamin tan trong dầu (A, D, E, K), nếu bị dư thừa tích lũy lâu ngày có thể gây ngộ độc với các triệu chứng như: Nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, vàng da, rụng tóc...

​Vì vậy, dược sĩ Giang cho rằng người dân không nên tự ý bổ sung vitamin kéo dài hoặc dùng liều cao nếu không có chỉ định của bác sĩ.

2. Uống không đúng thời điểm

Thời điểm uống thuốc quyết định khả năng hấp thu của cơ thể. Ví dụ, các vitamin tan trong nước (C, B) nên uống sau bữa ăn sáng để hấp thu tốt nhất. Vitamin tan trong dầu (A, D, E, K) nên uống sau bữa ăn có dầu mỡ để tối ưu hóa sự hấp thu.

3. Không tự ý dùng chung với thuốc điều trị

Một số khoáng chất bổ sung (như sắt, canxi) có thể tương tác, làm giảm khả năng hấp thu của các loại thuốc điều trị khác (ví dụ kháng sinh, thuốc tuyến giáp). Dược sĩ Giang khuyến cáo người dân luôn hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi quyết định dùng kết hợp bất kỳ loại thuốc bổ/thực phẩm chức năng nào với thuốc điều trị.

4. Không uống vô tội vạ

Nhiều người mỗi ngày uống 5-7 loại thực phẩm chức năng. Họ chưa biết rõ sản phẩm là gì nhưng vẫn thích uống. Thực tế, các vitamin tổng hợp không phải là sản phẩm ai cũng cần. Việc bổ sung không đúng nhu cầu hoặc khi cơ thể đã đủ có thể gây lãng phí, thậm chí là dư thừa. Bổ sung thực phẩm chức năng cần dựa trên kết quả thăm khám, xét nghiệm và tư vấn của chuyên gia y tế.

5. Không dùng hàng trôi nổi

Dù là thuốc bổ hay thực phẩm chức năng, nếu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, có nguy cơ chứa hàm lượng sai lệch, tạp chất, gây nguy hại cho chức năng gan, thận.

3 vị trí thâm đen trên người có thể là dấu hiệu bệnh thận Thận rất dễ bị tổn thương từ các yếu tố môi trường, chế độ ăn uống và lối sống không lành mạnh. Khi cơ quan này yếu có một số biểu hiện ra bên ngoài cơ thể.

‘Cứu vãn’ quả thận cho người phụ nữ 54 tuổi Người phụ nữ mắc bệnh lý hiếm gặp, nguy cơ cao dẫn đến suy thận mạn giai đoạn cuối nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.