Bác sĩ Saema Tahir, chuyên gia về giấc ngủ và phổi tại New York (Mỹ), cho biết các nghiên cứu cho thấy ngủ trưa ngắn không liên quan đến nguy cơ tim mạch trong khi ngủ trưa kéo dài thường xuyên có thể là dấu hiệu cảnh báo.

Theo bà Tahir, nhu cầu ngủ trưa quá lâu triền miên có liên quan chặt chẽ với tình trạng tắc nghẽn động mạch tim, đồng thời liên quan đến nhồi máu cơ tim và suy tim. Tình trạng này cũng có mối liên hệ với đột quỵ và các yếu tố nguy cơ tim mạch như tiểu đường type 2, hội chứng chuyển hóa, cholesterol cao và huyết áp cao.

Giấc ngủ và sức khỏe tim mạch liên quan hai chiều

Theo bác sĩ Tahir, sức khỏe tim mạch và giấc ngủ có tác động qua lại. Thiếu ngủ hoặc giấc ngủ bị gián đoạn khiến cơ thể ở trong trạng thái căng thẳng, làm tăng huyết áp vào ban đêm, gây áp lực lên mạch máu.

Một giấc ngủ trưa ngắn có thể giúp bạn tỉnh táo vào buổi chiều. Ảnh: AI

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, ngủ khoảng 7-9 giờ mỗi đêm là một trong những nền tảng quan trọng để duy trì trái tim khỏe mạnh.

Ngủ dưới 7 giờ hoặc trên 9 giờ mỗi ngày, cùng với mất ngủ và ngưng thở khi ngủ, đều liên quan đến tỷ lệ cao hơn của tăng huyết áp, tắc nghẽn động mạch, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, suy tim và đột quỵ.

“Điều ngược lại cũng đúng: Bệnh tim đã tồn tại có thể phá hỏng giấc ngủ của bạn”, bác sĩ Tahir nói.

Nên ngủ trưa bao lâu?

Theo Today, bác sĩ Raj Dasgupta, chuyên gia y học giấc ngủ, cho biết ngủ trưa quá nhiều và kéo dài có thể là dấu hiệu cho thấy thời lượng hoặc chất lượng giấc ngủ ban đêm không tốt. Tuy nhiên, nếu một người chỉ cần ngủ một giấc ngắn để lấy lại năng lượng sau một đêm ngủ không ngon, điều này không đáng lo ngại.

Bác sĩ Dasgupta khuyên mọi người nên ngủ trưa 30 phút trong khoảng từ 12-14h. Theo bà, ngủ trưa nhanh không liên quan đến nguy cơ tim mạch, trong khi nguy cơ bắt đầu tăng khi thời gian ngủ kéo dài từ 1 giờ trở lên.

Ngoài ra, chúng ta cũng cần xem xét tổng thời gian ngủ trong cả ngày, thay vì chỉ tập trung vào thời lượng của giấc ngủ trưa. Theo bác sĩ Tahir, chợp mắt buổi trưa phù hợp giúp cơ thể bù đắp phần nào thời gian ngủ bị thiếu. Tuy nhiên, ngủ trưa không nên được xem là cách thay thế hoàn toàn cho giấc ngủ ban đêm.

Bác sĩ Tahir lưu ý, các nghiên cứu hiện mới cho thấy những mối liên hệ giữa ngủ trưa dài và các vấn đề sức khỏe, chưa chứng minh được quan hệ nhân quả.