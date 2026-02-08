Năm 2026, cuộc thi viết thư UPU lần thứ 55 có chủ đề: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”. (Tiếng Anh là: Write a letter to a friend about why human connection matters in a digital world).

Dưới đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 55:

Gửi R-2030, người bạn robot thông minh nhất tớ từng biết.

Tớ nghe nói cậu có thể xử lý hàng triệu dữ liệu chỉ trong một giây, trả lời mọi câu hỏi, thậm chí sáng tác được cả một bài thơ tròn vần chỉ trong tức thì. Nếu so về trí nhớ, có lẽ cậu chẳng bao giờ quên điều gì. Hay kể cả so về tốc độ, con người chúng tớ mãi mãi không thể theo kịp cậu.

Nhưng có bao giờ cậu thấy tim mình nhói lên chỉ vì một lời nói vô tình? Có bao giờ cậu từng thao thức cả đêm chỉ vì một chuyện buồn nào đó?

Thế giới số hiện nay khiến con người gần giống robot hơn bao giờ hết. Chúng tớ thức dậy với màn hình điện thoại, trò chuyện qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi, bày tỏ cảm xúc bằng những biểu tượng mặt cười. Có khi ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người lại nhìn vào một thiết bị riêng, giống như hai chiếc máy hoạt động song song nhưng không kết nối.

Giống như trong bữa cơm gia đình tớ, bốn người ngồi quanh bàn ăn nhưng không ai nói với ai câu nào. Bố tớ đọc tin tức trên máy tính bảng, mẹ lại xem các video nấu ăn, anh trai nhắn tin với bạn, còn tớ vì không biết làm gì nên cũng lướt mạng xã hội. Có thể cậu sẽ thấy đó là điều bình thường, nhưng tớ lại không cảm thấy sự gắn kết.

Sự kết nối trực tiếp giữa người với người không thể thay thế. Ảnh minh họa

R-2030 này, cậu có thể phân tích cảm xúc qua dữ liệu khuôn mặt, nhưng liệu cậu có thể “cảm” được nỗi buồn của người khác? Tớ biết cậu có thể đưa ra lời khuyên, nhưng cậu không thể đặt tay lên vai họ và nói “Tớ ở đây rồi”. Bản thân tớ nghĩ rằng, chỉ có ánh mắt, sự đồng cảm, kề bên mới khiến con người được chữa lành.

Những hành động nhỏ ấy chẳng có trong bất kỳ thuật toán tối ưu nào nhưng lại đủ để sưởi ấm trái tim bị tổn thương. Tình cảm của con người không phải là dữ liệu, nó là những rung động rất thật.

Tớ không phủ nhận giá trị của cậu. Nhờ có các cậu, thế giới trở nên rộng mở hơn. Chúng tớ có thể trò chuyện xuyên biên giới, học hỏi từ khắp nơi, kết nối với hàng triệu người chỉ bằng một cú chạm. Nhưng chính vì sự kết nối quá dễ dàng, chúng tớ lại có nguy cơ quên đi cách kết nối thật sự.

Kết nối giữa người với người không chỉ là trao đổi thông tin. Đó còn là sự thấu hiểu, lắng nghe mà không vội phán xét. Những điều ấy không thể tải xuống, sao chép hay lập trình được.

Nếu một ngày nào đó cậu được nâng cấp để hiểu rõ hơn về cảm xúc, tớ hy vọng cậu sẽ hiểu rằng con người cần nhau không phải vì thiếu thông tin mà vì cần được yêu thương. Chúng tớ lớn lên nhờ tình yêu, trưởng thành nhờ sự góp ý và mạnh mẽ nhờ biết mình không cô đơn.

Thế giới số có thể tiếp tục phát triển, các cậu có thể ngày càng thông minh hơn. Nhưng tớ tin rằng, chừng nào con người còn biết nhìn vào mắt nhau và nói lời chân thành, chừng đó kết nối giữa người với người vẫn là giá trị không thể thay thế.