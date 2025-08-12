Giờ cao điểm đầu buổi sáng và chiều, trước nhiều cổng trường học xuất hiện cảnh hàng loạt ô tô ngang nhiên dừng, thậm chí "đỗ lì" chắn ngang lối ra vào, tạo nên hình ảnh nhếch nhác, hỗn loạn và thiếu an toàn, gây bức xúc cho những phụ huynh và người tham gia giao thông qua lại.

Chiếc xe ô tô "đỗ lì" trước một cổng trường mầm non tại phường Thanh Liệt (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hiệp

Không ít tài xế vẫn cho rằng, chỉ cần khu vực này không gắn biển cấm dừng đỗ (nhóm biển P.131) là có thể thoải mái đỗ xe, bất chấp việc đây là nơi tập trung lượng phương tiện lớn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, đây là nhận thức sai lầm.

Tại khoản 4, Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định rõ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được dừng xe, đỗ xe tại 14 vị trí sau đây:

- Bên trái đường một chiều;

- Trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc mà tầm nhìn bị che khuất;

- Trên cầu, trừ những trường hợp tổ chức giao thông cho phép;

- Gầm cầu vượt, trừ những nơi cho phép dừng xe, đỗ xe;

- Song song cùng chiều với một xe khác đang dừng, đỗ trên đường;

- Cách xe ô tô đang đỗ ngược chiều dưới 20 mét trên đường phố hẹp, dưới 40 mét trên đường có một làn xe cơ giới trên một chiều đường;

- Trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường;

- Nơi đường giao nhau và trong phạm vi 5 mét tính từ mép đường giao nhau;

- Điểm đón, trả khách;

- Trước cổng và trong phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ra, vào;

- Tại nơi phần đường có chiều rộng chỉ đủ cho một làn xe cơ giới;

- Trong phạm vi an toàn của đường sắt;

- Che khuất biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông;

- Trên đường dành riêng cho xe buýt, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; Trên lòng đường, vỉa hè trái quy định của pháp luật.

Như vậy, các vị trí trước cổng hoặc trong phạm vi 5 mét hai bên cổng là khu vực thuộc trụ sở cơ quan, tổ chức như bệnh viện, trường học, công ty, ngân hàng... là những nơi mặc định cấm được dừng đỗ xe.

Ngoài ra, tại khoản 6 Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định về dừng đỗ xe trên đường phố nêu rõ: "Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, vỉa hè quá 0,25 mét và không gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Tuỳ vị trí dừng đỗ xe trái phép, tài xế có thể bị các lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông, công an xã/phường xử phạt nặng theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/1/2025).

Cụ thể, hành vi "dừng xe, đỗ xe tại vị trí: nơi đường bộ giao nhau hoặc trong phạm vi 05 mét tính từ mép đường giao nhau; điểm đón, trả khách; trước cổng hoặc trong phạm vi 05 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ra, vào..." sẽ bị phạt tiền từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng (theo điểm đ, khoản 3, Điều 6 Nghị định 168).

Trường hợp "dừng xe, đỗ xe tại vị trí: bên trái đường một chiều hoặc bên trái (theo hướng lưu thông) của đường đôi; trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc nơi tầm nhìn bị che khuất;..." sẽ bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng (theo điểm b, khoản 4, Điều 6 Nghị định 168).

Đồng thời, hành vi "dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông" còn bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng (theo điểm k, khoản 5, Điều 6 Nghị định 168), ngoài ra, người điều khiển phương tiện còn bị trừ 2 điểm trên GPLX.

Có thể thấy, hành vi dừng, đỗ xe trái quy định, đặc biệt là tại khu vực cổng trường học tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông, làm gián đoạn trật tự và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh môi trường giáo dục. Cần áp dụng các biện pháp xử phạt nghiêm khắc, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng để giữ gìn sự thông thoáng, an toàn cho khu vực này.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!