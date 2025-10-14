Thời gian qua, Công an TP Hà Nội phát hiện một số vụ việc cháy nổ xảy ra trên địa bàn Thành phố vừa qua mặc dù người dân đã kịp thời sử dụng bình xịt chữa cháy nhưng không dập được lửa.

Qua xác minh, Công an TP Hà Nội phát hiện sản phẩm bình chữa cháy nhãn hiệu DRAGON đang được phân phối, tiêu thụ trên thị trường là hàng kém chất lượng, không đạt hiệu quả dập cháy, ảnh hưởng đến tính mạng, tiền, tài sản của người tiêu dùng.

Bước đầu, Công an Thành phố xác định Công ty sản xuất thương mại và dịch vụ Vietlink (nhà máy sản xuất đặt tại tỉnh Tây Ninh) do Đặng Quốc Hoàng (SN 1974) là người đại diện pháp luật và vợ là Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1978; thường trú tại phường Phú Thọ, TPHCM) trực tiếp tổ chức, điều hành sản xuất bình chữa cháy nhãn hiệu DRAGON.

Các đối tượng mua dây chuyền sản xuất, nguyên vật liệu từ nước ngoài, sau đó sản xuất tại Hà Nội và Tây Ninh.

Ngay từ thời gian đầu vận hành, các đối tượng nhập khẩu nguyên liệu bột chữa cháy với tỷ lệ hàm lượng chất chữa cháy rất thấp, không đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn để sản xuất bình chữa cháy đưa ra thị trường.

Bình cứu hỏa không có chất chữa cháy. Ảnh: CACC

Từ ngày 1/1/2025, Công ty Vietlink đã chuyển nhượng công nghệ sản xuất cho Công ty cổ phần điện và chiếu sáng An Phú do Phùng Hữu Lợi (SN 1983, thường trú tại phường Dương Nội, TP Hà Nội) là người đại diện theo pháp luật, quản lý và điều hành cho đến nay.

Lợi phối hợp với vợ chồng Hoàng sản xuất bình chữa cháy giả và phân phối ra thị trường qua đại lý và tập kết tại 7 địa điểm tại Hà Nội, TPHCM, tỉnh Tây Ninh.

Kết quả trưng cầu giám định tại Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an xác định các bình bột, bình chữa cháy nhãn hiệu DRAGON thu được là hàng giả. Trong đó, đa số các mẫu không có chất chữa cháy, không có hai hoạt chất chính quyết định hiệu quả chữa cháy là NH4H2P04, (NH4)2SO4.

Cơ quan CSĐT Công an Thành phố xác định từ năm 2018 đến nay, Công ty Vietlink đã sản xuất, làm giả chất lượng và đưa ra tiêu thụ trên thị trường khoảng 3 triệu bình chữa cháy các loại, doanh thu bán hàng khoảng 1.000 tỷ đồng.

Đối với Công ty An Phú, từ ngày 1/1/2025 đến nay sản xuất, làm giả chất lượng và đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 250.000 bình chữa cháy các loại, doanh thu khoảng 100 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ tài liệu để khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả, khởi tố bị can đối với các đối tượng; đồng thời điều tra xác minh làm rõ các tội danh khác có liên quan.