XEM CLIP (nguồn: CACC):

Hôm nay (7/10), hai đối tượng Trương Văn Mỹ (39 tuổi, quê Đắk Lắk) và Dương Đức Tài (37 tuổi, ngụ TPHCM) đã bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Trước đó, chiều 1/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã bắt quả tang Mỹ và Tài đang sản xuất, buôn bán nước uống đóng bình (loại 18,5 - 20 lít) giả mạo nhiều nhãn hiệu uy tín.

2 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng thu mua vỏ bình (loại 18,5 - 20 lít) của các thương hiệu nổi tiếng, sau đó bơm trực tiếp nước máy sinh hoạt hoặc các loại nước giá rẻ vào bình để làm giả sản phẩm chính hãng.

Bơm nước máy vào bình, giả là nước đóng bình thương hiệu nổi tiếng để bán ra thị trường. Ảnh: CA

Để đánh lừa người tiêu dùng, Trương Văn Mỹ và Dương Đức Tài đặt mua màng co, tem nhãn giả trên mạng rồi dán lên các bình nước sau khi đã bơm đầy. Mỗi bình nước giả này được bán cho các tiệm tạp hóa với giá 38.000 - 40.000 đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TPHCM) cảnh báo người dân không sử dụng các loại nước uống đóng bình không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Việc dùng nước chưa qua kiểm định chất lượng tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe.

Cơ quan công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, khi phát hiện các cơ sở hay sản phẩm nghi ngờ giả mạo, cần báo ngay cho công an địa phương để kịp thời xử lý, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.