Theo quyết định của TAND TP Hà Nội, ngày 29/5, tòa sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử 16 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ khi cấp phép hành nghề y, dược tư nhân xảy ra tại Sở Y tế Hà Nội. Thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa; kiểm sát viên Nguyễn Thị Thúy Hằng (VKSND TP Hà Nội) thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Các bị cáo bị truy tố về các tội Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ.

Trong số này có 8 bị cáo thuộc Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội, gồm: Tô Tử Anh (cựu Phó trưởng phòng), Nguyễn Văn Đức (cựu Trưởng phòng), Trần Thị Bạch Tuyết (cựu Phó trưởng phòng), Đỗ Thị Hương (chuyên viên), Nguyễn Thị Huy, Vũ Việt Phong (cùng là cán bộ), Đỗ Đình Long (chuyên viên) và Vũ Thị Bích Ngọc (cán bộ hưu trí).

Ba bị cáo từng công tác tại Sở Y tế Hà Nội gồm Ngô Thị Hồng Phương (chuyên viên văn phòng), Nguyễn Đình An (nhân viên Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội) và Đỗ Doãn Tiến (lái xe).

Năm bị cáo còn lại gồm Bùi Lan Anh (dược sĩ), Nguyễn Thị Bích, Trần Thị Chiến, Nguyễn Thị Thu Hoài và Nguyễn Thị Hải Yến (cùng ở Hà Nội).

Theo cáo trạng, Phòng Quản lý hành nghề (QLHN) thuộc Sở Y tế Hà Nội có chức năng tham mưu quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập; đồng thời thực hiện các thủ tục hành chính như cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, bổ sung giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GPs, gồm GPP, GDP.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, giai đoạn 2019-2024, lợi dụng quy định trong quá trình thẩm định, một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cùng cán bộ, chuyên viên Phòng QLHN đã nhận hối lộ để “tạo điều kiện”, hướng dẫn khắc phục, ghi giảm hoặc bỏ qua lỗi vi phạm khi cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP và giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Nhận hối lộ hơn 3,8 tỷ đồng

Theo cáo trạng, tổng số tiền nhận hối lộ trong vụ án được xác định hơn 3,8 tỷ đồng.

Với vai trò thành viên đoàn thẩm định, từ tháng 3/2022 đến 12/2024, Nguyễn Thị Huy bị cáo buộc trực tiếp nhận gần 1,7 tỷ đồng từ ba môi giới gồm Nguyễn Thị Bích, Bùi Lan Anh và Vũ Thị Bích Ngọc để bỏ qua lỗi vi phạm, ghi giảm số lỗi và đẩy nhanh việc cấp phép cho 258 cơ sở bán lẻ thuốc.

Tương tự, Đỗ Đình Long bị xác định nhận gần 320 triệu đồng từ ba môi giới là Nguyễn Đình An, Nguyễn Thị Thu Hoài và Bùi Lan Anh để tạo điều kiện cấp phép nhanh cho 56 cơ sở bán lẻ thuốc, thông qua việc bỏ qua hoặc ghi giảm lỗi vi phạm.

Cáo trạng cũng xác định, trong giai đoạn 2022-2024, Vũ Việt Phong và Đỗ Thị Hương đã nhiều lần nhận tiền từ hai môi giới Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Hải Yến cùng Ngô Thị Hồng Phương - nhân viên bộ phận một cửa - để bỏ qua sai phạm khi thẩm định cơ sở khám, chữa bệnh.

Trong đó, Vũ Việt Phong bị cáo buộc nhận 80 triệu đồng để cấp phép nhanh cho 6 phòng khám; Đỗ Thị Hương nhận 60 triệu đồng nhằm tạo điều kiện cho 4 phòng khám được cấp phép sớm.

Liên quan vụ án, Đỗ Doãn Tiến - lái xe của đoàn thẩm định Phòng Quản lý hành nghề - bị cáo buộc làm trung gian nhận tiền để “chạy” thẩm định. Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Bích đã liên hệ, nhờ Tiến tác động đến Trần Thị Bạch Tuyết, Phó phòng Quản lý hành nghề, trưởng đoàn thẩm định, nhằm bỏ qua lỗi vi phạm của các cơ sở khám chữa bệnh.

Tiến bị xác định nhận tổng cộng 52 triệu đồng từ Nguyễn Thị Bích, sau đó đưa lại 30 triệu đồng cho Trần Thị Bạch Tuyết để xin bỏ qua lỗi cho hai phòng khám, hưởng lợi 22 triệu đồng.