Theo đó, HĐXX cấp phúc thẩm giảm án cho bị cáo Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cũ) từ 7 năm tù xuống còn 5 năm tù về tội ''Nhận hối lộ''.

Cùng bị xét xử về tội danh trên, ông Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cũ) được giảm án từ 36 tháng tù giam xuống 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo khác có đơn kháng cáo cũng được HĐXX cấp phúc thẩm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự so với bản án sơ thẩm.

Trong vụ án này, 28 người bị truy tố về các tội ''Nhận hối lộ'', ''Đưa hối lộ'' và ''Môi giới hối lộ''. Trong đó, 10 người nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và TAND địa phương; 3 người nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát nhân dân; 2 người nguyên là chấp hành viên, công chức Cơ quan Thi hành án dân sự; 4 người là luật sư, nhân viên văn phòng luật sư; 9 người là các đương sự.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022-5/2024, 28 bị cáo có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11,4 tỷ đồng để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng “có lợi” cho người đưa hối lộ.

Bị cáo Phạm Việt Cường đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới nhận hối lộ với tổng số tiền 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Cụ thể, bị cáo Cường đã nhận hối lộ 400 triệu đồng để xét xử giám đốc thẩm, chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 13/QĐ-VKS DS ngày 16/01/2023 của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) theo hướng hủy Bản án dân sự phúc thẩm số 83/2022/DS-ST ngày 24/9/2022 của TAND TP Đà Nẵng (cũ), giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm ngày 30/5/2022 của TAND quận Ngũ Hành Sơn (cũ).

Ông Cường nhận hối lộ 150 triệu đồng để thụ lý giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 01/2021/KDTM-PT ngày 9/3/2021 của TAND tỉnh Khánh Hòa (cũ).

Bị cáo Cường nhận hối lộ 220 triệu đồng để xét xử giảm hình phạt tù cho các bị cáo theo Bản án hình sự phúc thẩm số 337/2023/HS-PT ngày 25/8/2023 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ).

Ngoài ra, ông Cường nhận hối lộ 100 triệu đồng để hứa giúp bị cáo được hưởng án treo trong giai đoạn xét xử phúc thẩm; nhận hối lộ 100 triệu đồng để ban hành Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 19/2024/KN-DS của TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) theo hướng hủy Bản án dân sự phúc thẩm số 97/2023/DS-PT ngày 18/12/2023 của TAND tỉnh Gia Lai (cũ), giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm ngày 24/4/2023 của TAND TP Pleiku (cũ).

Trong số các vụ án trên có 2 vụ ông Cường không thực hiện được theo yêu cầu của người đưa hối lộ do người có thẩm quyền chỉ đạo. Bị cáo đã trả lại 550 triệu đồng cho người đưa hối lộ.

Cũng theo cáo buộc, ông Phạm Tấn Hoàng khi còn đương chức Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thông qua môi giới nhận hối lộ với tổng số tiền 220 triệu đồng trong 2 vụ án.