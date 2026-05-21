Sáng nay (21/5), tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (ATTP) Bộ Y tế, đại diện Viện Kiểm sát đã đưa ra quan điểm đối với đơn kháng cáo của các bị cáo.

Đại diện VKS đề nghị tòa án cấp phúc thẩm giảm án cho bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục ATTP) từ 4-5 năm tù. Trước đó, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt ông Phong 20 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục ATTP) được đề nghị giảm án từ 2-3 năm tù. Bản án sơ thẩm buộc bà Nga chấp hành hình phạt 15 năm tù về cùng tội Nhận hối lộ.

Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Chồng bà Nga là bị cáo Lê Hoàng (cựu Cục phó Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế) bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù. Tại phiên phúc thẩm, đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xét giảm án cho ông Hoàng từ 1-2 năm tù.

Đối với các bị cáo còn lại, đại diện VKS đề nghị tòa án cấp phúc thẩm tuyên phạt mức án thấp nhất tù treo đến cao nhất là giảm 3-4 năm tù.

Do hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ, đại diện VKS đề nghị tòa giảm án 3-4 tháng tù cho 8 bị cáo không có đơn kháng cáo.

Theo quan điểm của đại diện VKS, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân vào các cơ quan tổ chức xã hội...

Các hành vi vi phạm diễn ra trong thời gian dài, với sự cấu kết của nhiều lãnh đạo trong lĩnh vực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về ATTP.



Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, một số cán bộ, chuyên viên và cá nhân, doanh nghiệp vì tư lợi đã thực hiện sai phạm, khiến thực phẩm không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc được lưu thông trên thị trường, đe dọa sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng.

Do vậy, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo để răn đe, phòng ngừa chung, đồng thời xem xét vai trò, tính chất hành vi phạm tội, số tiền hưởng lợi và các tình tiết giảm nhẹ của từng bị cáo.

Sai phạm

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2018-2025, lợi dụng các quy định của pháp luật, một số lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ thuộc Cục ATTP cùng một số cá nhân, doanh nghiệp đã thực hiện hành vi đưa, nhận hối lộ để thẩm định, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm cấp Giấy chứng nhận GMP.

Từ tháng 8/2018, sau khi được ông Nguyễn Thanh Phong phân công ký cấp Giấy xác nhận, bà Trần Việt Nga đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện cơ chế thu tiền, yêu cầu các chuyên viên Phòng Giám sát và Truyền thông chuyển cho bà ít nhất 2 triệu đồng mỗi hồ sơ.

Từ đó, các chuyên viên yêu cầu cá nhân, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo phải chi tiền, với mức trung bình từ 4-9 triệu đồng mỗi hồ sơ. Cơ quan điều tra xác định, riêng bị cáo Nguyễn Thanh Phong đã hưởng lợi gần 44 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số tổ chức, cá nhân làm dịch vụ đăng ký bản công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo đã thỏa thuận, thống nhất đưa tiền cho chuyên viên và lãnh đạo Cục ATTP để được hỗ trợ, tạo điều kiện hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ, không bị yêu cầu sửa đổi, bổ sung nhiều lần.