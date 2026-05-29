Hôm nay (29/5), TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 16 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ khi cấp phép hành nghề y, dược tư nhân xảy ra tại Sở Y tế Hà Nội. Tuy nhiên, tòa đã yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Trước đó, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuốc tân dược ở Hà Nội tố giác dược sĩ Bùi Lan Anh và bị cáo Nguyễn Thị Bích có hành vi hối lộ các cán bộ thuộc Sở Y tế Hà Nội để làm thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh thuốc tân dược, cấp Chứng chỉ hành nghề dược… cho các công ty, doanh nghiệp, nhà thuốc trên địa bàn Hà Nội.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, Phòng Quản lý hành nghề (QLHN) thuộc Sở Y tế Hà Nội có chức năng tham mưu quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập; đồng thời thực hiện các thủ tục hành chính như cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, bổ sung giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GPs, gồm GPP, GDP.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã được Sở Y tế phân công, Phòng QLHN thành lập các đoàn trực tiếp đi thẩm định, kiểm tra, hậu kiểm tại cơ sở tư nhân về việc cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp bổ sung các loại giấy chứng nhận.

Từ năm 2022-2024, nhiều cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn Hà Nội thiếu các điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động, hành nghề, nhưng vẫn muốn được cấp các giấy chứng nhận và giấy phép.

Vì vậy, đại diện các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân đã chủ động liên hệ với các đối tượng môi giới làm dịch vụ xin cấp các giấy này với giá dao động từ 15-70 triệu đồng tùy loại.

Các đối tượng môi giới móc nối với cán bộ Phòng Quản lý hành nghề để đưa tiền, thỏa thuận “tạo điều kiện”, bỏ qua hoặc giảm lỗi vi phạm nhằm giúp các cơ sở y, dược tư nhân sớm được cấp phép.

Nhận hối lộ

Cáo trạng xác định, tổng số tiền nhận hối lộ của các bị cáo trong vụ án này là hơn 3,8 tỷ đồng. Trong đó, với vai trò thành viên đoàn thẩm định, từ tháng 3/2022- 12/2024, Nguyễn Thị Huy (cán bộ Phòng QLHN) đã trực tiếp nhận gần 1,7 tỷ đồng từ ba môi giới gồm Nguyễn Thị Bích, Bùi Lan Anh và Vũ Thị Bích Ngọc để bỏ qua lỗi vi phạm, ghi giảm số lỗi và đẩy nhanh việc cấp phép cho 258 cơ sở bán lẻ thuốc.

Đỗ Đình Long (chuyên viên) cũng nhận gần 320 triệu đồng từ ba môi giới là Nguyễn Đình An, Nguyễn Thị Thu Hoài và Bùi Lan Anh để tạo điều kiện cấp phép nhanh cho 56 cơ sở bán lẻ thuốc, thông qua việc bỏ qua hoặc ghi giảm lỗi vi phạm.

Theo cáo buộc, các cá nhân có nhu cầu mở cơ sở khám, chữa bệnh được cấp nhanh giấy phép hoạt động, hoặc được bỏ qua lỗi vi phạm khi tiến hành thẩm định trực tiếp, đã thông qua môi giới là Lan Anh, Bích, Yến, Hoài đưa tiền cho thành viên đoàn thẩm định.

Các cơ sở chi từ 35-120 triệu đồng/giấy phép, để các môi giới móc nối trực tiếp hoặc thông qua Đỗ Doãn Tiến (lái xe cho đoàn thẩm định), Ngô Thị Hồng Phương (nhân viên bộ phận một cửa tại Sở Y Tế); đưa cho Tô Tử Anh (cựu Phó trưởng phòng) và các cán bộ khác để được tạo điều kiện, cấp phép nhanh và bỏ qua lỗi vi phạm khi thẩm định cấp phép.

Vũ Việt Phong, Đỗ Thị Hương (chuyên viên) đã lợi dụng vị trí, nhiệm vụ là thành viên Đoàn thẩm định của Phòng QLHN nhiều lần nhận tiền của các môi giới và nhận tiền từ Tiến, Phương để tạo điều kiện bỏ qua lỗi vi phạm như: nhân sự không đủ năng lực; thiết bị y tế không đủ tiêu chuẩn…

Sau khi nhận tiền, các thành viên trong đoàn thẩm định không yêu cầu phòng khám phải bổ sung hồ sơ, khắc phục lỗi mà đề nghị lãnh đạo Sở Y tế cấp mới, cấp lại giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho các phòng khám.